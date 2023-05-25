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ТАСС

Белоруссия заявила о готовности предоставить свою площадку для переговоров по Украине

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Источник изображения: Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович напомнил, что три раунда переговоров в 2022 году прошли на территории республики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Белоруссия готова, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку. Об этом заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, выступая на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Беларусь делает и готова сделать все необходимое для мирного урегулирования. Напомню: три раунда переговоров [по Украине] в прошлом году прошли на белорусской земле. Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого все необходимое", - сказал он.

Вольфович также отметил, что Минск "рассматривает своевременными инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине".

В своем выступлении он особо остановился на том, что сейчас человечество вступило в эпоху острого глобального противостояния, которое распространяется не только на военное, но и на другие измерения. "Нынешнюю обстановку в европейском регионе, практически в эпицентре которой находится Республика Беларусь, уместно охарактеризовать не иначе, как крупнейший военно-политический кризис со времен окончания Второй мировой войны. Украинский конфликт - серьезное подтверждение факта крушения архитектуры международной и региональной безопасности", - подчеркнул он.

Запад, в особенности США, принимают в отношении Белоруссии и России большое количество ограничительных мер, продолжил госсекретарь, причем они "принимаются без соответствующего разрешения Совбеза ООН, вразрез с базовыми основами международного права". "В данном случае речь идет о безумной силе. Нельзя в современном мире диктовать условия и навязывать свои ценности. Все это еще раз убеждает нас в необходимости запуска глобального диалога по безопасности, о чем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил еще в 2016 году", - заключил он. 

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