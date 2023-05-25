Войти
Lenta.ru

Командование спецопераций США получит самолеты Sky Warden

419
0
0
Опытный образец-демонстратор турбовинтового разведывательно-ударного самолёта L3Harris / Air Tractor AT-802U Sky Warden, выбранного Командованием специальных операций США (USSOCOM) для закупок по программе Armed Overwatch
Опытный образец-демонстратор турбовинтового разведывательно-ударного самолёта L3Harris / Air Tractor AT-802U Sky Warden, выбранного Командованием специальных операций США (USSOCOM) для закупок по программе Armed Overwatch.
Источник изображения: L3Harris

Командование специальных операций США (US SOCOM) в октябре получит первые турбовинтовые самолеты AT-802U Sky Warden, предназначенные для разведки и непосредственной авиационной поддержки. Об этом пишет журнал Air & Space Forces.

Отмечается, что Sky Warden находится в мелкосерийном производстве. SOCOM планирует получить 26 самолетов в рамках начального этапа производства. Эти самолеты пройдут эксплуатационные испытания, а в марте 2025 года будет принято решение об их серийном производстве.

Всего SOCOM планирует приобрести 75 Sky Warden. Самолеты будут использовать для разведки и нанесения высокоточных ударов в ходе операций по борьбе с повстанцами в Африке или на Ближнем Востоке. В SOCOM подчеркнули, что сейчас для выполнения этих задач используют множество различных самолетов.

Sky Warden создали на основе легкого двухместного штурмовика AT-802U, который стал развитием сельскохозяйственного самолета. Sky Warden предназначен для эксплуатации на неподготовленных площадках. Базовая версия самолета оснащена двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-67AG мощностью 1350 лошадиных сил. Sky Warden может нести бомбы и управляемые ракеты.

В августе 2022 года стало известно, что US SOCOM выбрало самолет AT-802U Sky Warden в рамках программы Armed Overwatch. Согласно контракту, компания Air Tractor начнет выпускать планеры, которые будут модифицировать специалисты компании L3Harris.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AT-802
Компании
Air Tractor
Pratt&Whitney
Похожие новости
15.11.2021
Эмиратский большой боевой турбовинтовой самолет Caldius B-350
22.03.2018
Военные новости: реактивные штурмовики — против России, турбовинтовые — против нерегулярных формирований
13.11.2017
США приступили к замене "Бородавочников"
10.11.2015
«Архангелы» будут убивать с большой высоты
29.10.2015
СМИ: США отправляют Иордании 4 самолета-разведчика
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"