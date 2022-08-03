Американский спецназ получит новый разведывательный самолет

Командование специальных операций США (USSOCOM), которое руководит войсками специального назначения, получит новый разведывательный самолет для программы Armed Overwatch. Ведомство выбрало турбовинтовой самолет AT-802U Sky Warden для ведения разведки в сложных условиях, пишет Defense News.

В рамках первого контракта на сумму 170 миллионов долларов компания Air Tractor начнет выпускать самолеты Sky Warden, которые будут модифицировать специалисты компании L3Harris. Самолеты смогут выполнять задачи в 2026 финансовом году.

USSOCOM планирует создать парк из 75 самолетов, которые можно будет эксплуатировать в сложных условиях. Одномоторный самолет Sky Warden способен обеспечивать непосредственную воздушную поддержку войск, наносить удары и вести наблюдение в ходе контртеррористических операций.

Sky Warden создали на основе легкого штурмовика AT-802U, который стал развитием сельскохозяйственного самолета. AT-802U получил защиту двигателя и кабины, а также усиленную конструкцию. Штурмовик может нести до 4100 килограммов полезной нагрузки.

В октябре 2021 года в Польше представили прототип самолета MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft (SOMA). Самолет проходил испытания в рамках программы Armed Overwatch.