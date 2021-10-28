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В Польше представили самолет для американского спецназа

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Источник изображения: Фото: Lotnictwo

Во вторник, 26 октября, в Польше представили прототип самолета для американского спецназа. MC-145B Special Operations Multi-Role Aircraft (SOMA) разработан в рамках проекта Командования специальных операций США (US SOCOM) Armed Overwatch. Об этом сообщает агентство Defence Express.

Самолет является совместной разработкой польской компании PZL Mielec (входит в Lockheed Martin Helicopter) и американской Sierra Nevada Corporation. Самолет собрали в Польше, а в США на готовую машину установили оборудование.

В основе MC-145B лежит самолет PZL M28 Skytruck, который стал развитием лицензионной копии советского Ан-28. Новая машина получила усиленные элементы крыльев, крепления для дополнительного оборудования и увеличенную носовую часть. Защиту MC-145B обеспечивает комплект датчиков со станцией постановки помех AN/ALE-47.

Самолет получил современные системы спутниковой связи и оптико-электронную систему с оптическим каналом и тепловизором. В MC-145B добавили четыре точки подвески вооружения и дополнительного оборудования. Самолет может нести контейнеры с оборудованием для радиоэлектронной борьбы и разведки.

MC-145B можно вооружить управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire, неуправляемыми ракетами и планирующими авиабомбами GBU-39 StormBreaker. Также самолет получил восемь пусковых труб с беспилотниками и оборудование для запуска крылатой ракеты AGM-158 JASSM.

Сертификацию самолета планируют завершить в 2022 году. Это позволит начать поставки серийных машин в 2023 году. Defence Express отмечает, что Командование специальных операций США может заказать до 75 самолетов.

Ранее журнал The Military Watch опубликовал снимки новой модификации китайского истребителя пятого поколения J-20. Считается, что на фото изображен двухместный вариант самолета.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
США
Продукция
AGM-114
AN/ALE-47
GBU-39
J-20
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Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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