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ТАСС

Командующий ВВС Германии считает возможным участие ФРГ в коалиции по F-16 для Украины

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Историческое здание Рейхстага - здание немецкого парламента в Берлине
Историческое здание Рейхстага - здание немецкого парламента в Берлине.
Источник изображения: © РИА Новости Екатерина Чеснокова

Инго Герхарц при этом отметил, что Берлин не располагает такими самолетами

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Инспектор (командующий) военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц не исключает, что Федеративная республика сможет поддержать западных союзников в процессе передачи Киеву истребителей F-16, хотя сама и не располагает такими самолетами.

"Страны, которые не имеют F-16, могут здесь оказать поддержку, скорее, опосредованно, например, предоставлением инфраструктуры или обучением [украинских пилотов]", - заявил Герхарц в опубликованном в среду интервью газете Der Tagesspiegel. Он также указал на то, что вооружение немецких истребителей Eurofighter можно переставить на F-16. Инспектор ВВС ФРГ отметил, что в конечном итоге решение, будет ли Германия участвовать в "коалиции истребителей" для Украины и в каком объеме, зависит от политиков.

"Многие страны буквально недавно сняли с эксплуатации свои машины и могли бы своевременно поставить их Украине", - добавил генерал-лейтенант.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита "семерки" заявил журналистам, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину пока не обсуждается. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
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