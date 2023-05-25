Войти
Военное обозрение

Нидерланды в рамках программы ЕС выделят 260 млн евро на закупку боеприпасов для Киева

380
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, все еще рассчитывая на множество раз отложенное контрнаступление. Причем четко прослеживается стратегия, реализуемая Вашингтоном, согласно которой основное бремя затрат на поддержку Киева должно лечь на европейцев. Даже относительно небольшие страны ЕС, забывая о собственных экономических и военных интересах, все более активно начинают участвовать в совместных программах Евросоюза по финансированию производства и закупок оружия и боеприпасов для ВСУ.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила после состоявшейся вчера в Брюсселе встречи с коллегами по ЕС, что союзное королевство намерено выделить 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о финансировании совместного производства для нужд ВСУ 155-мм снарядов натовского образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.

Помимо этого, Амстердам по просьбе Германии направит десять своих военных инструкторов для обучения батальона ВСУ. Всего до конца года голландские военные намерены обучить два батальона для украинской армии. С этой целью на полигоны бундесвера, где и происходят в том числе тренировки бойцов ВСУ, Нидерланды направят 200 своих солдат.

Всего с февраля прошлого года Нидерланды уже выделили на военную помощь Украине более 1,2 млрд евро. Это порядка десяти процентов от всех расходов на оборону страны в 2022 году. Из армейских запасов Киеву было отправлено вооружений, военной и иной техники почти на миллиард евро, включая расходы на доставку. При этом в планах нидерландского руководства обозначено постепенное снижение оборонных расходов, которые должны быть уменьшены на 10% в реальном выражении к 2026 году.

Источник изображения: topwar.ru

Отметились голландцы и в нефинансовой помощи киевскому режиму. После недавнего европейского турне Зеленского, именно Нидерланды и Великобритания выступили инициаторами создания так называемой «истребительной коалиции», которая должна заняться организацией закупок современных боевых самолетов для Воздушных сил Украины.

В то же время, в Минобороны Нидерландов признают, что военные поставки в Украину влияют на оперативную обороноспособность страны, но оценивают эти последствия как «приемлемые». Помимо прямой военной помощи, Амстердам выделяет деньги и на гуманитарную поддержку Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
12.08.2022
На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более €1,5 млрд
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
03.12.2014
Европейские компании финансируют создание кассетных боеприпасов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.05 10:47
  • 50053
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 09:17
  • 167
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 25.05 04:54
  • 1
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 04:13
  • 27
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"