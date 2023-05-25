Нидерланды в рамках программы ЕС выделят 260 млн евро на закупку боеприпасов для Киева

Источник изображения: topwar.ru

Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, все еще рассчитывая на множество раз отложенное контрнаступление. Причем четко прослеживается стратегия, реализуемая Вашингтоном, согласно которой основное бремя затрат на поддержку Киева должно лечь на европейцев. Даже относительно небольшие страны ЕС, забывая о собственных экономических и военных интересах, все более активно начинают участвовать в совместных программах Евросоюза по финансированию производства и закупок оружия и боеприпасов для ВСУ.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила после состоявшейся вчера в Брюсселе встречи с коллегами по ЕС, что союзное королевство намерено выделить 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины. Речь идет о финансировании совместного производства для нужд ВСУ 155-мм снарядов натовского образца, сообщается на сайте военного ведомства страны.

Помимо этого, Амстердам по просьбе Германии направит десять своих военных инструкторов для обучения батальона ВСУ. Всего до конца года голландские военные намерены обучить два батальона для украинской армии. С этой целью на полигоны бундесвера, где и происходят в том числе тренировки бойцов ВСУ, Нидерланды направят 200 своих солдат.

Всего с февраля прошлого года Нидерланды уже выделили на военную помощь Украине более 1,2 млрд евро. Это порядка десяти процентов от всех расходов на оборону страны в 2022 году. Из армейских запасов Киеву было отправлено вооружений, военной и иной техники почти на миллиард евро, включая расходы на доставку. При этом в планах нидерландского руководства обозначено постепенное снижение оборонных расходов, которые должны быть уменьшены на 10% в реальном выражении к 2026 году.

Источник изображения: topwar.ru

Отметились голландцы и в нефинансовой помощи киевскому режиму. После недавнего европейского турне Зеленского, именно Нидерланды и Великобритания выступили инициаторами создания так называемой «истребительной коалиции», которая должна заняться организацией закупок современных боевых самолетов для Воздушных сил Украины.

В то же время, в Минобороны Нидерландов признают, что военные поставки в Украину влияют на оперативную обороноспособность страны, но оценивают эти последствия как «приемлемые». Помимо прямой военной помощи, Амстердам выделяет деньги и на гуманитарную поддержку Украины.