Представитель Минобороны США назвал сроки начала обучения экипажей ВСУ на танках Abrams

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В течение следующей недели американские военные инструкторы приступят к обучению украинских военнослужащих основам эксплуатации и обслуживания танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер в беседе с американской прессой.

Поскольку у военнослужащих ВСУ нет опыта эксплуатации таких танков, на их подготовку уйдет определенное время. Ранее говорили примерно о пяти неделях обучения, теперь – о десяти неделях, хотя многие военные эксперты высказывают сомнения относительно возможности освоения на качественном уровне навыков механика-водителя или командира танка за такой короткий срок.

Украинским экипажам предстоит обучаться на 31 танке. Именно такое количество танков Abrams США запланировали к передаче украинским вооруженным силам. Обучать танкистов ВСУ будут по той же схеме, что и экипажи боевых машин Bradley и Stryker.

Обучение будет проходить на полигонах в Германии и займет, как уже отмечалось выше, около 10 недель. Украинским военным покажут, как управлять танками, осуществлять маневры во время общевойскового боя, обслуживать технику.

Партию танков Abrams США планируют доставить на Украину к осени 2023 года. Это означает, что в анонсированном на начало лета 2023 года контрнаступлении ВСУ американские танки принять участие не смогут. Впрочем, не исключено, что контрнаступление будут оттягивать максимально долго, поскольку у киевского режима явно отсутствует должное количество ресурсов для его проведения.