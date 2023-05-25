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Известия.ru

Пентагон заявил о поставках F-16 на Украину в долгосрочной перспективе

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org

Поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Поставки F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», — заявил он на брифинге.

Райдер также не подтвердил, что украинские пилоты начали проходить обучение управлению самолетами. По его словам, США рассчитывают, что это начнется в ближайшие недели или месяцы.

«Мне неизвестно о том, что подготовка началась. Мы прорабатываем эти детали», — отметил он.

Ранее 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

В этот же день газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Уточняется, что сейчас Нидерланды используют 24 таких истребителя, они готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого самолеты будут доступны для другого назначения, например для продажи.

Также 23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале подготовки украинских летчиков для истребителей F-16 рядом стран, в частности Польшей. Он отметил, что этот процесс займет время, но «чем раньше, тем лучше».

Между тем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам ждет «зеленый свет» от США для начала обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время Италия заявила, что не может участвовать в поставках. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Продукция
F-16
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