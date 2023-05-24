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Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ

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Военнослужащий ВС РФ с БЛА
Военнослужащий ВС РФ с БЛА.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Тимкив

Российская армия для обмана Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует дешевые дроны, изготовленные с использованием древесины, пенопласта и скотча. Об этом со ссылкой на Defence Blog сообщает «Российская газета».

Как стало известно изданию, самодельные российские летательные аппараты-приманки могут поднять в воздух до 10 килограммов грузов. Дальность полета деревянных беспилотников, предназначенных для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, составляет 600 километров.

«Недавняя серия воздушных ударов по Украине показала, что деревянные беспилотники идут в первой волне, отвлекая на себя и перегружая системы ПВО, чтобы расчистить путь крылатым ракетам и дронам-камикадзе», — пишет издание.

В мае директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», что особенностью успешно применяемого Россией в зоне специальной военной операции дрона «Упырь» является эффект присутствия управляющего на поле боя, достигаемого за счет использования VR-очков и сенсорных перчаток.

В том же месяце генеральный директор российского Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что предприятие создало универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», беспилотники которой отличаются друг от друга массой переносимой полезной нагрузки.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
24.05.2023 16:49
Цитата, q
самодельные российские летательные аппараты-приманки могут поднять в воздух до 10 килограммов грузов. Дальность полета деревянных беспилотников, предназначенных для обмана систем противовоздушной обороны (ПВО) противника, составляет 600 километров.
А может нашей армии в зоне СВО и нужны такие дешёвые БЛА из пластика, скотча и фанеры в количестве 20 - 30 тысяч штук в месяц чтобы применять их  без ограничений по всем разведанным целям.
Грузоподъемность 10 кг позволит уничтожать и бронированную технику и живую силу противника в полевых укреплениях, а дальность в 600 км действовать в глубоком тылу по складам с вооружениями, топливом и боеприпасами.
Скорее всего именно таким и должен быть идеальный дрон-камикадзе....
Тем более как пишут эксперты:
"Добровольцы по-прежнему являются основным источником квадрокоптеров для российских вооруженных сил"
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