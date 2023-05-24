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Описаны функции российского дрона «Упырь» с VR-очками и сенсорными «перчатками»

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Особенностью успешно применяемого Россией в зоне специальной военной операции (СВО) дрона «Упырь» является эффект присутствия управляющего на поле боя, достигаемого за счет использования VR-очков и сенсорных «перчаток», сообщил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он рассказал «Ленте.ру», что «Упырь» применяется для достижения целей, недоступных для артиллерии.

«"Упырь" — это дрон, который использует принцип наведения FPV, first-person view, то есть "вид от первого лица". Для управления таким дроном нужны очки виртуальной реальности и соответствующие сенсоры, которые как перчатки надеваются на руку. Таким образом получается, что человек, который управляет дроном, находится как будто в нем самом. Он сидит в кабине и видит все, что видел бы, если бы находился в этом дроне», — рассказал Кнутов.

За счет этого осуществляется очень высокая маневренность: дрон может влететь даже в форточку. Сбить такой дрон очень сложно. Такой дрон в состоянии с высокой точностью уничтожать объекты и поражать цели там, где их не может достать артиллерия

Юрий Кнутовдиректор Музея войск ПВО, полковник в отставке

При этом эксперт указал на сложности, с которыми сопряжено использование подобных беспилотников. Он объяснил, что в случае с "Упырем" дальность действия составляет не более 3-5 километров.

«Единственные проблемы с этим дроном — это небольшая дальность его действия и небольшое время полета, потому что используются очень мощный канал телевизионной связи с высоким разрешением, что забирает много энергии», — добавил специалист.

Ранее стало известно об использовании Вооруженными силами России дрона «Упырь» в зоне СВО. Как рассказал представитель компании-производителя, «Упырь» особенно эффективен в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы.

Он также сообщил, что дрон применяют со снарядами, которые военные собирают в полевых условиях, что, по его словам, позволяет экономить серийные боеприпасы. Представитель компании добавил, что пораженные дроном «Упырь» цели сложны и «затратны» для артиллерии, а «Упырь» способен нанести существенный урон таким целям.

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