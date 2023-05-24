Стоимостной объем ПВН, произведенной предприятиями Индии в 2022/23 ф.г., превысил 1 трлн. рупий

ЦАМТО, 23 мая. Стоимостной объем продукции военного назначения (ПВН), произведенной предприятиями Индией в 2022/23 ф.г., достиг рекордного показателя в 1,07 трлн. индийских рупий (12,9 млрд. долл.).

Как сообщило 19 мая Министерство обороны Индии, новый рекорд на 12% превышает аналогичный показатель предыдущего финансового года, когда стоимостной объем производства ПВН составил 948,5 млрд. индийских рупий.

В Минобороны Индии отметили, что достигнутый результат представляет собой общую сумму заявленного годового оборота оборонной промышленности государственного и частного секторов страны. Показатели за 2022/23 ф.г. (закончился 31 марта), вероятно, еще более возрастут после того, как ряд крупных компаний частного сектора предоставят окончательные данные за полный финансовый год.

По данным Минобороны Индии, увеличение стоимостного объема ПВН связано с рядом отраслевых реформ, проведенных в последние годы. К ним относятся меры по интеграции компаний частного сектора в цепочки поставщиков и упрощение процедур лицензирования для них. Также отмечается, что количество выданных лицензий оборонной промышленности почти утроилось за последние годы.

Согласно правительственным данным, экспорт оборонной продукции Индии также возрос, увеличившись на 24% – до примерно 160 млрд. рупий (1,96 млрд. долл.) в 2022/2023 ф.г. по сравнению с предыдущим финансовым годом.