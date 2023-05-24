Войти
ЦАМТО

Стоимостной объем ПВН, произведенной предприятиями Индии в 2022/23 ф.г., превысил 1 трлн. рупий

592
0
0
Конвейер производства сердечников БМ-42 в Индии
Конвейер производства сердечников БМ-42 в Индии.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 мая. Стоимостной объем продукции военного назначения (ПВН), произведенной предприятиями Индией в 2022/23 ф.г., достиг рекордного показателя в 1,07 трлн. индийских рупий (12,9 млрд. долл.).

Как сообщило 19 мая Министерство обороны Индии, новый рекорд на 12% превышает аналогичный показатель предыдущего финансового года, когда стоимостной объем производства ПВН составил 948,5 млрд. индийских рупий.

В Минобороны Индии отметили, что достигнутый результат представляет собой общую сумму заявленного годового оборота оборонной промышленности государственного и частного секторов страны. Показатели за 2022/23 ф.г. (закончился 31 марта), вероятно, еще более возрастут после того, как ряд крупных компаний частного сектора предоставят окончательные данные за полный финансовый год.

По данным Минобороны Индии, увеличение стоимостного объема ПВН связано с рядом отраслевых реформ, проведенных в последние годы. К ним относятся меры по интеграции компаний частного сектора в цепочки поставщиков и упрощение процедур лицензирования для них. Также отмечается, что количество выданных лицензий оборонной промышленности почти утроилось за последние годы.

Согласно правительственным данным, экспорт оборонной продукции Индии также возрос, увеличившись на 24% – до примерно 160 млрд. рупий (1,96 млрд. долл.) в 2022/2023 ф.г. по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Похожие новости
14.07.2021
Шойгу: В Главном военно-морском параде примут участие все флоты и флотилии
04.03.2019
Эксперт: модернизированный РФ индийский МиГ-21 сопоставим с F-16 ВВС Пакистана
31.03.2016
Чечиков: Индия призвала ускорить подписание контракта на Ка-226Т
12.08.2013
3M-54E Club-S (SS-N-27B) - российская секретная противокорабельная ракета обломки которой выловили китайские моряки
25.02.2011
Gulf Helicopters покупает пять вертолетов AW139
15.04.2008
Заплатите за несбывшуюся мечту. Клиенты Boeing требуют компенсации за срыв поставок Dreamliner
10.04.2008
ОАК-перезагрузка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 18:50
  • 50013
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.05 18:03
  • 25
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 24.05 17:01
  • 1
Путин заявил, что профессионализм российских космонавтов вызывает гордость
  • 24.05 16:51
  • 1
Рябков заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину
  • 24.05 16:49
  • 1
Стало известно о российских деревянных дронах для обмана ВСУ
  • 24.05 16:18
  • 0
Беларусь выступает за развитие взаимовыгодных отношений, в том числе со странами ЕС
  • 24.05 14:12
  • 0
Что скрывается за военными учениями в Литве
  • 24.05 13:40
  • 165
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.05 10:35
  • 1
Космонавт заявил, что он и его коллеги тоже могут выполнять боевые задачи
  • 24.05 10:29
  • 1
Поражение российскими FPV-дронами танка ВСУ попало в кадр камеры беспилотника
  • 24.05 01:23
  • 1
В России создали линейку универсальных дронов "Джокер"
  • 24.05 00:52
  • 8
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»