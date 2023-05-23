Южная Корея и ЕС намерены усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине

Евросоюз и Республика Корея причислили события на Украине и ракетную и ядерную программы КНДР к "угрозам глобальному миру и безопасности"

СЕУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Республика Корея и Евросоюз намерены усилить "коллективное давление" на Россию из-за ситуации на Украине, обсудили способы увеличения помощи Киеву. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник по итогам встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Сеуле.

"Мы согласны сохранять и увеличить коллективное давление на Россию, в частности посредством эффективного исполнения соответствующих ограничительных мер", - заявили лидеры Республики Корея и ЕС. Они поддержали работу Международного уголовного суда и усилия по "привлечению к ответственности за нарушения международного права", якобы имевшие место в ходе специальной военной операции на Украине.

"Мы привержены поддержке усилий по восстановлению Украины и сохраняем решимость поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили способы увеличения нашей помощи Украине, чтобы она могла удовлетворить свои потребности в финансовой, материальной, гуманитарной области и в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

ЕС и Республика Корея причислили события на Украине и ракетную и ядерную программы КНДР к "угрозам глобальному миру и безопасности". Стороны осудили пуски баллистических ракет КНДР и призвали Пхеньян прекратить ядерную программу и "упоминание возможности использования ядерного оружия". Сеул и Брюссель выразили приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

21 мая в Хиросиме в ходе своей первой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским южнокорейский лидер пообещал оказывать дипломатическую, гуманитарную и экономическую помощь Киеву. Республика Корея пока не поставляла летальное оружие на Украину.