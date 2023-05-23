Экспортный оружейный портфель России сохраняется на уровне $50-55 млрд - глава ФСВТС РФ

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на российское оружие сохраняется на уровне $50-55 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"На сегодняшний день наша страна сотрудничает с более чем 100 государствами мира, портфель экспортных заказов на протяжении последних нескольких лет сохраняется на уровне 50-55 млрд долларов США", - заявил журналистам Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество России основывается на принципах невмешательства во внутренние дела других государств, соблюдения международных законов, взятых на себя обязательств, а также отсутствия угроз, шантажа, принуждения, применения силы и каких-либо ограничений.