Попытка возрождения 152-мм самоходной гаубицы 2С18 «Пат-С»

Информационное агентство РИА Новости сообщило, что ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) ведет работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С" калибра 152 мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3. Об этом сообщили РИА Новости в холдинге.

Единственный изготовленный опытный образец 152-мм самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С" на базе БМП-3 во внутреннем дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации. Санкт-Петербург, апрель 2017 года (с) ru-artillery.livejournal.com

"Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений", - сказали в компании.

Со стороны bmpd напомним, что опытная 152-мм плавающая самоходная артиллерийская установка 2С18 "Пат-С" была разработана в середине 1980-х годов Специальным конструкторским бюро Курганского машиностроительного завода (СКБМ) на базе шасси БМП-3 для полкового звена Советской Армии.

САУ 2С18 была оснащена унифицированной с легкой 152-мм буксируемой гаубицей 2А61 "Пат-Б" гаубичной качающейся частью 2А63, разработанной ОКБ-9 артиллерийского завода № 9. Орудие 2А61/2А63 может использовать все типы боеприпасов от 152-мм орудий Д-1, МЛ-20 и Д-20. Баллистика приблизительно соответствует орудию МЛ-20 при стрельбе уменьшенным переменным зарядом № 3, и, в зависимости от типа снаряда, обеспечивает максимальную дальность стрельбы от 13,7 до 15,2 км. Заряжание раздельно-гильзовое, орудие было оснащено механизмом досылания (на испытаниях показавшем низкую надежность). Боекомплект 2С18 составлял 35 выстрелов. САУ имела проектную полную боевую массу 18,7 тонн (по некоторым данным, фактическую несколько больше), экипаж пять человек и была плавающей.

Ввиду очевидной недостаточности баллистики орудия для уровня 1980-х годов, оба "Пата" не были приняты на вооружение, хотя "Пат-Б" в 1991 году и был формально рекомендован для этого (как считается, по лоббистско-политическим причинам). Был изготовлен только один опытный образец САУ 2С18, который после прекращения программы испытаний затем около 30 лет до начала 2017 года находился на хранении на Ржевском полигоне, после чего был передан в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

Видимо, гаубица с дальностью стрельбы 15 км (меньше, чем у Д-20) - это именно то, что сейчас остро необходимо Российской Армии. Особенно для борьбы с поставляемыми Украине современными дальнобойными западными артсистемами калибра 155-мм/52. В целом новость о попытке реинкарнации 2С18 свидетельствует об уже известных и все более ускоряющихся тенденциях в отечественном ОПК к очевидной архаизации и примитивизации многих решений по многим направлениям под "мобилизационным" соусом. С учетом того, что шасси БМП-3 недешево, впрочем, возрождение 2С18 выглядит все же маловероятным. Скорее, видимо, дело скоро дойдет до изготовления всякого рода полуимпровизированных "самоходных лафетов" в немецком стиле конца Второй мировой войны.

Единственный изготовленный опытный образец 152-мм самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С" на базе БМП-3 во внутреннем дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации. Санкт-Петербург, апрель 2017 года (с) ru-artillery.livejournal.com