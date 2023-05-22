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РИА Новости

В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Мат-С"

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Гусеницы для бронемашин
Гусеницы для бронемашин в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: РИА Новости / Евгений Кузьмин

"Курганмашзавод" сообщил о работе над модернизацией самоходной гаубицы "Пат-С"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в холдинге.

"Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений", - сказали в компании.

2С18 "Пат-С" - опытная 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.

"Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122-мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Гвоздика
Компании
Курганмашзавод
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