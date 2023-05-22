Косачев назвал цирком абсурда и апофеозом лицемерия саммит G7 в Хиросиме

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что США возлагают венки жертвам первого применения атомного оружия, но при этом не упоминают, кто именно это сделал и не понес никакого наказания

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Проходящий в эти дни в Хиросиме саммит Группы семи (G7) стал настоящим цирком абсурда и апофеозом лицемерия, в котором активно принимают участие "авторы" первого случая применения атомного оружия - США. Такое мнение выразил в субботу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это даже не театр, а цирк абсурда и апофеоз лицемерия. Они возлагают венки жертвам первого - и пока слава богу единственного - применения атомного оружия, но при этом застенчиво не упоминают, кто именно его применил и не понес за это никакого наказания". Более того, лидер этой самой страны - "автора" Хиросимы и Нагасаки - там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения. Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Также абсурдными он назвал заявления "семерки" об оказании всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". "На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир", - отметил Косачев.

Он счел очень показательным постоянный рефрен в текстах и выступлениях лидеров стран "семерки" про "незаконную и неспровоцированную агрессию России", поскольку если бы это было очевидным для всех фактом, то это не нужно было бы повторять каждый раз. "Вы читали хоть раз про "незаконную и неспровоцированную агрессию Гитлера" против даже не СССР, а, например, Франции? Потому что всем и так это ясно. Но тут очень заметно иное: сами авторы заявлений не верят в то, что СВО незаконна и не спровоцирована. Но, по законам пропаганды, нужно тысячу раз повторить это аудитории, чтобы она наконец посчитала это очевидностью", - констатировал парламентарий.

Также абсурдной он назвал фразу в заявлении G7 с призывом к России "отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". "Я перечитал несколько раз. Они это и правда написали! Россия препятствует экспорту своего зерна и удобрений! Это пишут авторы санкций против не только России, но любых транспортных и страховых компаний мира, которые с ней работают. Это пишут те, в чьих портах месяцами стояли корабли, загруженные российскими удобрениями, предназначенные для бесплатной поставки нуждающимся странам", - подчеркнул заместитель председателя СФ.

"Кроме того, лидеры Запада в заявлении подробно расписали, что именно обязаны делать незападные страны: Россия - сдаться, Китай - заставить Россию сдаться, Иран - перестать быть суверенной страной и т. п. Чем больше все это читаешь, тем чаще кажется, что отстаивания ими система - вовсе не rules based order, а fools based order (не порядок, основанный на правилах, а порядок, основанный на дураках - перевод ТАСС)", - продолжил Косачев.

При этом он отметил, что место для их сбора выбрано действительно очень символичное, потому как Хиросима - это лучшее напоминание о "заслугах" Запада перед цивилизацией и о том, кому именно передал эстафетную палочку преступлений перед человечеством нацизм.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.