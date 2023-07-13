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Выбор ритуальных венков

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Преданность и любовь, неизбывную скорбь и уважение символизируют траурные венки из искусственных или живых цветов. Это традиционные похоронные атрибуты, которые «провожают» усопшего в иной мир. Венки преподносят родные и близкие, друзья, коллеги. Эти аксессуары отличаются по формам, цветам, надписям, размерам. Можно заказать текстильные ленты с любыми надписями, чтобы выразить всю глубину чувств при прощании с покойным. Эстетичные и презентабельные траурные венки из искусственных цветов доставляются к конкретному времени после оформления заявки, указания персональных пожеланий.

Как выбрать венки

При заказе ритуальных атрибутов необходимо определиться с выбором композиций из живых или искусственных цветов. Разнообразие флористических элементов для изготовления венков очень велико. Гвоздики, тюльпаны, герберы, пионы, лилии, гладиолусы, хризантемы — большой выбор цветов позволяет найти индивидуальные композиции. При заказе учитываются следующие критерии:

  • размеры — от 100 до 180 см;
  • формы — овальные, круглые, в виде сердца, крестообразные и другие;
  • тип — горизонтальные и вертикальные.

Стандартные и классические, авторские и премиальные — любые венки доступны для заказа. Можно подобрать композиции «Евро» круглой формы в разных оттенках. Атласные и сатиновые траурные ленты эстетично дополняют венки. Текст наносится методом термотрансферной печати и идентифицирует дарителя. Он не выгорает и не стирается со временем, выдерживает осадки и ультрафиолетовое воздействие. Ленты подбираются персонально — в разных оттенках. Популярностью пользуются «георгиевские» текстильные аксессуары и вариации «триколор».

Преимущества венков из искусственных цветов

В компании венокшоп можно подобрать красивые искусственные венки — от стандартных до премиальных и эксклюзивных авторских композиций. К их преимуществам относятся:

  • практичность — искусственные венки надолго сохраняют привлекательный вид;
  • разнообразие вариаций — по формам, оттенкам, размерам;
  • доступные расценки.

Аксессуары из искусственных цветов можно приобрести заранее. При хранении они не утрачивают презентабельный вид. Лаконичные и роскошные траурные венки подчеркивают всю горечь утраты, выражают скорбь людей, которые имели отношение к покойному. В тексте на лентах можно отразить свои чувства или оставить символическое послание.

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