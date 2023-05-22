Войти
Военное обозрение

В МИД России заявили о «колоссальных рисках» для Запада в случае передачи Украине самолётов F-16

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

То, что «миролюбивый» Запад всё сильнее накачивает Украину вооружением, ни для кого не секрет. Однако западные партнёры Киева заходят всё дальше в своём стремлении нанести поражение России в украинском конфликте.

И вот теперь всё реальнее становятся поставки боевых самолётов Украине. По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, подобные решения Запада будут сопровождаться «колоссальными рисками» для него самого. Об этом Грушко сказал, комментируя разговоры о вероятной передаче Вашингтоном Украине самолётов F-16.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что на Западе уже приняли решение о передаче F-16. По его словам, с самолётами происходит то же самое, что было с танками, которые в начале Запад не хотел поставлять Киеву, но затем изменил своё решение.

В этой связи замминистра иностранных дел России отметил, что Запад придерживается эскалационного сценария.

Идёт движение по так называемой лестнице эскалации

- сказал Грушко.

Дипломат добавил, что все решения Запада будут учитываться в российских планах при достижении поставленных целей.

В эти дни лидеры Запада собрались в Японии на саммит G7, где, очевидно, и будет рассматриваться передача истребителей F-16 Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
Похожие новости
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
29.12.2022
Украинский конфликт затянется на несколько лет
12.03.2021
Folha (Бразилия): в Арктике США пугают Россию «темным рыцарем»
04.01.2021
Международная гонка вооружений: самые интересные образцы вооружения и техники 2020 года (Sasapost, Египет)
28.02.2018
Топор миротворца
20.10.2015
Подспорье российской армии в Сирии — грузовые самолеты «Руслан» — спроектированы и произведены на Украине ("JB Press", Япония)
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:22
  • 5
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 00:20
  • 49914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах