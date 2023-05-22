В МИД России заявили о «колоссальных рисках» для Запада в случае передачи Украине самолётов F-16

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То, что «миролюбивый» Запад всё сильнее накачивает Украину вооружением, ни для кого не секрет. Однако западные партнёры Киева заходят всё дальше в своём стремлении нанести поражение России в украинском конфликте.

И вот теперь всё реальнее становятся поставки боевых самолётов Украине. По словам заместителя главы МИД России Александра Грушко, подобные решения Запада будут сопровождаться «колоссальными рисками» для него самого. Об этом Грушко сказал, комментируя разговоры о вероятной передаче Вашингтоном Украине самолётов F-16.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что на Западе уже приняли решение о передаче F-16. По его словам, с самолётами происходит то же самое, что было с танками, которые в начале Запад не хотел поставлять Киеву, но затем изменил своё решение.

В этой связи замминистра иностранных дел России отметил, что Запад придерживается эскалационного сценария.

Идёт движение по так называемой лестнице эскалации

- сказал Грушко.

Дипломат добавил, что все решения Запада будут учитываться в российских планах при достижении поставленных целей.

В эти дни лидеры Запада собрались в Японии на саммит G7, где, очевидно, и будет рассматриваться передача истребителей F-16 Украине.