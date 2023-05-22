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ТАСС

Глава Евросовета заявил об усилении помощи ЕС Киеву за счет коалиции по истребителям

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Глава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Как отметил глава ЕС Шарль Мишель, военная поддержка также усиливается за счет доставки боеприпасов

ХИРОСИМА /Япония/, 20 мая. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Группы семи (G7) в Хиросиме, что военная помощь Киеву "усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям". Об этом журналистам рассказал в субботу представитель главы Евросовета.

"Председатель Мишель подчеркнул, что он решительно поддерживает подготовку нового многолетнего макрофинансово-экономического пакета помощи после 2023 года, который станет свидетельством долгосрочной приверженности ЕС борьбе Украины против незаконной войны России. Военная поддержка также усиливается за счет доставки боеприпасов и создания коалиции для [поставки] истребителей", - сказал он.

По словам дипломата, "ЕС полностью поддерживает инициативу мирного плана Украины и намерен полностью координировать следующие шаги с государствами-членами". Кроме того, "ЕС будет работать с партнерами по G7, чтобы нанести удар по каждому столпу российской экономики" с целью остановить конфликт.

Представитель Мишеля также рассказал, что президент Зеленский "проинформировал председателя Евросовета о встречах с лидерами Лиги арабских государств".

"Что касается перспективы вступления Украины в ЕС, председатель Мишель поблагодарил президента Зеленского за продолжающиеся судебные реформы и борьбу с коррупцией и подтвердил свое намерение вынести этот вопрос на рассмотрение Евросовета до конца года", - добавил он.

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств - союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. 

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