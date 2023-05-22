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«Ростех» рассказал о возможностях платформы «Манул»

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БМП "Манул"
БМП "Манул".
Источник изображения: militarynews.ru

На базе гусеничной платформы боевой машины пехоты (БМП) «Манул» можно создать бронетранспортер (БТР), самоходную артиллерийскую установку (САУ) или комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в изделие изначально закладывают запас на возможное улучшение защищенности и увеличение полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр применения машины.

На предприятии отметили, что «Манул» планируют оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, который разместят в передней части машины. Это позволит экипажу и десанту входить в БМП через заднюю аппарель.

Представленная в 2020 году БМП «Манул» получила двигатель мощностью 816 лошадиных сил и боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».

В августе 2022 года исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков сообщил, что БМП «Манул» разрабатывают с учетом требований Минобороны России по результатам эксплуатации бронетехники в ходе спецоперации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
УТД-32
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
2020-й год
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