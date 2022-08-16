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Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации

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БМП "Манул"
БМП "Манул".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Боевую машину пехоты (БМП) «Манул» разрабатывают с учетом требований Министерства обороны России, которые основаны на опыте применения бронетехники в ходе спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Петр Тюков.

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП "Манул" с учетом требований Министерства обороны по результатам эксплуатации бронетехники на Украине. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство», — сообщил он.

Тюков уточнил, что работы займут около трех лет. По его словам, «Манул» является универсальной платформой, которая сможет нести различное вооружение, включая реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы. Также на базе «Манула» можно будет создавать специальные машины.

БМП «Манул» представили на форуме «Армия-2020». Машина является вариантом БМП-3 с передним расположением двигателя УТД-32Т.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о создании боевого робота на шасси БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина предназначена для выполнения задач на опасных направлениях.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
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Артяков Владимир
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