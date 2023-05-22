Войти
Интерфакс-АВН

Новые британские санкции затронули энергетику, металлургию, транспортный и банковский сектора РФ

475
0
0
Металлургия
Металлургия.
Источник изображения: Росэлектроника

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - В новый список британских санкций попали 86 физических лиц и организаций, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на Даунинг-стрит.

Так, в санкционный список внесены пять членов совета директоров "Транснефти", 13 членов совета директоров "Газпром нефти", руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко. Кроме того, под санкции попали девять организаций, связанных с "Росатомом", в том числе ограничительные меры введены против производителя углеволокна Umatex из структуры "Росатома", и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"), также предприятие "Росатома", которое ведет научную деятельность в области лазерной физики.

Также ограничительные меры вводятся против основателя и председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Вместе с тем, санкции вводятся еще против восьми организаций из российской металлургической отрасли.

Кроме того, Лондон внес в санкционный список 24 физических лица и организации, связанные с транспортным сектором, в частности, речь идет о судоходной компании Sun Ship Management и связанных с ней шести организаций. Также под санкции подпали еще 20 физлиц и компаний ВПК, в том числе Алан Лушников и Владимир Лепин - руководители концерна "Калашников", компании "Мотовилихинские заводы" и ОАО Балакиревский механический завод.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Мотовилиха
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
02.08.2022
Огненный смерч решает задачи и подводит итоги
02.03.2022
Время жертвовать Европой
29.01.2020
Пилотируемый облет Луны на корабле "Орел" планируется на 2029 год
27.05.2019
Ядерный терроризм – главная угроза для человечества
13.03.2017
Гособоронзаказ: Расчеты по контрактам будут сопровождаться казначейством
29.09.2015
Портфель рекордов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 00:12
  • 49912
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 00:11
  • 5
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 22.05 21:20
  • 153
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 22.05 20:54
  • 4
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 22.05 20:33
  • 13
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 22.05 20:12
  • 10
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 22.05 18:36
  • 5
Владимир Путин: выставка HeliRussia-2023 является ведущей площадкой для демонстрации передовых технологий
  • 22.05 15:18
  • 81
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.05 14:12
  • 0
Почему дети Донбасса не дают покоя предателям Беларуси
  • 22.05 12:55
  • 0
Белорусский МИД: Западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают политику выкручивания рук
  • 22.05 08:59
  • 2
Запад испугался, узнав о следующем шаге Москвы после Украины
  • 22.05 08:39
  • 1
Шольц: ФРГ следит за тем, чтобы конфликт на Украине не привел к эскалации между РФ и НАТО
  • 21.05 18:28
  • 5
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 21.05 02:16
  • 2
Миф про украинское «контрнаступление» рушится
  • 20.05 19:44
  • 1
Разработчик новой станции наблюдения за БПЛА рассказал о ее конкурентных преимуществах