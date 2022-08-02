Огненный смерч решает задачи и подводит итоги

Оружие ракетных залпов в первую тысячу лет

Артиллерия всегда была важным средством достижения победы над противником. Появление же реактивных систем залпового огня (РСЗО) перевело вооруженное противоборство на совершенно иной уровень, что обусловлено рядом преимуществ. Важнейшими из них являются:

– высокая плотность огня ввиду наличия многоствольных пусковых установок (ПУ) с устройствами быстрого заряжания, а в современных и перспективных системах – высокая точность стрельбы благодаря снижению рассеивания реактивных снарядов (РС) в полете и применению коррекции траектории полета и систем наведения (самонаведения);

– крупнокалиберные РСЗО по боевому потенциалу близки к оперативно-тактическим ракетным комплексам с неядерными боевыми частями (БЧ);

– высокая мобильность комплексов РСЗО обеспечивает их оперативное массирование на направлениях главного удара и позволяет радикально снизить время развертывания на огневой позиции и возможность быстрого выхода из-под ответного удара противника;

– появление РС разных типов, включая снаряженные минами для дистанционного минирования территории, обычными кассетными БЧ – для поражения живой силы, позиций артиллерии и складов противника или же кассетными БЧ с самонаводящимися боевыми элементами для поражения бронетехники и пр.;

– простота конструкции, боевого применения и войсковой эксплуатации вкупе с малой численностью боевых расчетов (два-три человека).

РСЗО в сравнении с традиционной ствольной артиллерией способны решать те же огневые задачи с большей оперативностью и эффективностью, да еще и с меньшими затратами, имея к тому же преимущество по дальности стрельбы.

Эффективность воздействия РС крупного и среднего калибра по групповым целям (скопления живой силы и техники) и площадным целям (склады боеприпасов, ГСМ и пр.), военным базам и транспортным узлам близка к эффективности тактического ядерного оружия малой мощности, выгодно отличаясь отсутствием радиоактивного заражения местности.

ОТ КИТАЙСКИХ «ЗАЖИГАЛОК»

Первые прототипы многоствольных РСЗО появились в китайской империи Сун (960–1279). Китайские военные активно применяли примитивные ракеты в качестве зажигательных средств при осаде городов. А также изобрели переносные «мини-РСЗО»: корзины, в которые помещались снабженные пороховыми зарядами стрелы. Энергия пороха придавала стрелам ускорение, обеспечивая большую дальность и хорошую убойную силу. Такой вариант «чудо-оружия» изображен в китайском трактате «Уцзин цзунъяо» («Собрание наиболее важных военных методов»), изданном в 1044 году.

В этом же трактате впервые в истории военной литературы приведен рецепт пороха, причем трех типов: для бомб, метаемых при помощи катапульты; для зажигательной бомбы с крюками против деревянных строений; для химической шашки, выделяющей при горении отравляющие вещества.

В трактате имеется также описание огнемета, который представлял собою латунный резервуар с горючей жидкостью, к которому крепилась металлическая труба. По трубе при помощи насоса горючее подавалось наружу, где воспламенялось от раскаленного металлического стержня.

В XIII веке ракеты появились у арабов (в качестве зажигательного оружия) и в Европе (где они поначалу использовались больше для фейерверков). А в XV веке применение ракет в военных целях зафиксировано на Руси.

Но еще более реальный кандидат в прототипы РСЗО – корейское противопехотное пороховое оружие хвачха («огненная повозка»). На двухколесную повозку устанавливалась примитивная пусковая установка (ПУ) с гнездами, в которые вставлялись до 100 ракет со стрелами или до 200 ракет с небольшими бомбочками. Здесь прослеживается связь с китайской переносной «мини-РСЗО». Но это более мобильный вариант, имевший, похоже, большую дальность стрельбы (до 450 м) и позволявший к тому же метать малые бомбы.

Считается, что появилось это оружие в 1409 году. Первое его боевое применение произошло в битве с монголами – группировка из 40 хвачх обратила в бегство пятитысячную армию. Применялись хвачхи и в боях с японцами в 1592–1598 годах. Особенно ярко этот образец вооружения проявил себя в ходе битвы у крепости Хэнджу. Гарнизон ее насчитывал 3,4 тыс. человек и имел 40 хвачх, что помогло успешно отразить атаку десятитысячной японской армии.

Позднее ракеты различной конструкции с разным успехом применялись британскими и русскими военными.

Ракеты конструкции полковника британской армии сэра Уильяма Конгрева применялись английским флотом при обстреле Булони 8 ноября 1806 года и Копенгагена в ночь на 4 сентября 1807 года, а также в ряде других операций. Позже, в «битве народов» при Лейпциге (1813), Конгрев командовал одной из двух сформированных им армейских ракетных бригад. А в 1814 году открыл первую в Европе фабрику по производству ракет.

Русское ракетное оружие обязано своим становлением ученому и изобретателю генерал-лейтенанту Константину Ивановичу Константинову. Усилиями его в России в середине XIX века были построены два завода по выпуску боевых ракет, а дальность стрельбы ряда их модификаций была доведена до 4 км.

Но развитие ракетного оружия с середины XIX века сменилось его закатом. Быстрое развитие ствольной нарезной артиллерии не оставило в армии и на флоте места для несовершенных боевых ракет.

В БОЙ ВСТУПАЮТ «КАТЮШИ»

Возрождение реактивной артиллерии пришлось на первую половину ХХ века. Уже в Первую мировую французская армия применяла зенитные РСЗО для охраны тыловых объектов – они вели заградительный огонь против самолетов.

Впрочем, дальше дело не пошло. «Хотя подобные установки могли быть применены в полевой артиллерии, такие попытки неизвестны, что можно объяснить отсутствием осознанной потребности в полевых РСЗО», – указывает Олег Воротников в труде «Развитие ракет полевых реактивных систем залпового огня в ХХ веке». Так что качественный и количественный скачок в развитии РСЗО пришелся уже на Вторую мировую войну. И наиболее подготовленным в этом плане оказался Советский Союз.

На основе принятых на вооружение ВВС в 1937–1938 годах авиационных реактивных снарядов РС-82 (82 мм) и PC-132 (132 мм) были созданы их армейские варианты М-8 и М-13. Причем М-13 по сравнению с РС-132 имел лучшую кучность, увеличенную до 8,5 км (вместо 6 км) дальность стрельбы и БЧ большей массы. Была также увеличена (до 5,5 км) и дальность стрельбы М-8. Именно для боевого применения данных снарядов были созданы первые в мире серийные РСЗО – БМ-8 (РС М-8) и БМ-13 (РС М-13).

В ходе войны эти РС не раз подвергались доработкам с целью увеличения дальности стрельбы, повышения мощности БЧ и кучности снарядов. В июне 1942-го на вооружение были сданы РС с массой БЧ примерно в 1,5 и 2,5 раза больше, чем у M-13. Они получили обозначение М-20 и М-30 и имели дальность стрельбы 5 км и 2,8 км. В апреле 1944-го войска получили РС кучностью почти в два раза лучше, чем у M-13 (М-13УК – улучшенной кучности). А в октябре 1944 года появился М-13ДД (дальнего действия), чья дальность стрельбы достигла 11,8 км.

Пакеты направляющих устанавливались на различные шасси, включая легкие танки и трактор СТЗ-5-НАТИ, а также на корабли. А ближе к концу войны на вооружение поступила РСЗО БМ-31–12 с пакетом направляющих сотового типа и более мощным 300-мм РС М-31 с фугасной БЧ массой 52,4 кг.

В общей сложности в действующей армии в конце войны имелось 40 отдельных дивизионов (38 М-13 и два М-8), 115 полков (96 М-13 и 19 М-8), 40 отдельных бригад (27 М-31 и 13 М-31–12) и семь дивизий реактивной артиллерии. То есть в общем итоге 519 дивизионов!

Всего с июля 1941-го по декабрь 1944 года было выпущено 10114 самоходных ПУ, в том числе 2086 машин семейства БМ-8, 6844 БМ-13 и 1184 БМ-31–12. А также более 12,75 млн РС всех типов, из которых в боях было израсходовано около 7,5 млн.

НЕМЕЦКИЕ РЕАКТИВНЫЕ МИНОМЕТЫ

Противник также активно использовал РСЗО. Российскому читателю хорошо известны немецкие буксируемые реактивные минометы «Небельверфер» (Nebelwerfer, «ракетная установка для метания дымовых зарядов»), которые у нас прозвали «Ванюшами», а в англо-американских войсках – Screaming Mimi («кричащая Минни»).

Они были созданы в 1930-е годы для стрельбы дымовыми шашками и химическими снарядами, но применялись преимущественно с осколочно-фугасными турбореактивными минами. Причем «Небельверфер» – это название целого семейства минометов и РСЗО, в которое входил десяток образцов калибром от 100 до 320 мм (собственно РСЗО – от 150 до 320 мм), в том числе и самоходные на разных шасси. Эти машины стояли на вооружении вермахта и войск СС.

Первые РСЗО этого семейства, шестиствольные 150-мм «Небельверфер» 41 (15cm NbW 41), поступили на вооружение вермахта в 1940-м. В них использовались 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, максимальная дальность стрельбы составляла около 6,8 км, но по ряду причин инструкция требовала вести огонь не далее 3 км. Время полного залпа установки составляло 5 секунд. Всего выпущено, по разным данным, 5283 или 5769 установок NbW 41.

В апреле 1943 года на вооружение поступил самоходный вариант «Панцерверфер» 42 (15cm Panzerwerfer 42 auf Selbstfahrlafette Sd.Kfz.4/1 – PzWrf 42). Это десятиствольная РСЗО – два поворотных пятиствольных пусковых блока с общим боезапасом 20 ракет были установлены на транспортере Sd.Kfz.4/1 («спецмашина 4/1»), созданном на шасси полугусеничного грузовика компании Opel. До марта 1944-го было выпущено 296 таких РСЗО плюс 251 боевая машина-транспортировщик боеприпасов Munitionskraftwagen Sd.Kfc.4 на том же шасси (по другим данным, выпущено 300 и 289 машин соответственно).

В 1944 году в войска поступила другая РСЗО семейства «Панцерверфер» 42 на полугусеничном шасси трехтонного тягача sWS, получившая обозначение 15cm Panzerwerfer 42 auf sWS. Она также имела десятиствольную ПУ, но однопакетного типа, а возимый боезапас вырос до 50 РС. Кроме того, РСЗО того же семейства выпускались на базе французского полугусеничного тягача SOMUA MCG/MCL – они имели десятиствольный пакет и получили обозначение 15сm Panzerwerfer 42 auf m.gep Zgkw.

Незадолго до нападения на СССР вермахт получил более мощную буксируемую РСЗО типа «Небельверфер» 41 (28/32cm Nebelwerfer 41), в которой использовались осколочно-фугасные боеприпасы калибра 280 мм и зажигательные калибра 320 мм (наполнялись нефтью). Но дальность стрельбы при этом уменьшилась до 2,2 км. Стрельба могла вестись как из буксируемых ПУ, так и с металлических либо деревянных сборных стационарных ПУ рамного типа, на которые устанавливались укупорки РС, игравшие роль направляющих. Часто стрельба велась сразу из укупорок из специально выкопанной огневой позиции.

Боевой расчет готовит реактивную систему залпового огня «Хаймарс» к применению. Фото с сайта www.dvidshub.net

Позже был создан и самоходный вариант РСЗО – на шасси полугусеничного БТР Sd.Kfz.251, на который с каждого борта навешивались по три РС в укупорках (на командирских машинах – по два). Такая система получила обозначение schwere Wurfrahmen 40 или sWu.R. 40. Использовались в этих целях также трофейные полугусеничные (преимущественно французские, но были и американские М3 – по два РС на борт) и другие боевые машины (например, французские танкетка «Шеньет» – по два РС на борт или четыре РС сзади, пехотный танк H35 – по два РС на борт).

В войсках sWu.R. 40 получили прозвище «Heulende Kuh» («ревущая корова»), или «Stuka-zu-Fuß» («пехотная штука»). За годы войны было выпущено 345 таких РСЗО, а с установками sW.G. 40 и sW.G. 41 порядка 700, и к ним не менее 600 тыс. РС.

Начиная с 1943 года часть РСЗО переоборудовали под новые 300-мм РС – их обозначали «Небельверфер» 42 (30cm NbW 42). Последний первоначально предназначался для замены в войсках РСЗО типа «Небельверфер» 41 с 280-мм и 320-мм РС, которые имели недостаточную дальность. Новые РС (30cm Wurfkorper (Wurfgranate) Spreng – 30см WK.Spr.42) имели не только большую дальность полета, но и оставляли за собой менее заметный «хвост», снижая вероятность обнаружения ПУ.

300-мм снаряды, имевшие дальность стрельбы до 4550 м, могли применяться из своих буксируемых ПУ старого («Небельверфер» 42) или нового («Ракетенверфер» 56 – 30cm Raketenwerfer 56 – на лафете 50-мм противотанкового орудия 5cm PaK 38) типа либо из ПУ для 320-мм РС раннего типа – с дополнительными направляющими-вкладышами.

Впрочем, германская промышленность стала уже испытывать проблемы, а ранее выпущенных РСЗО в войсках было предостаточно. Так что на вооружении остались оба типа РСЗО, хотя установки раннего типа часто переоборудовали в новый вариант (меняли пакет направляющих). До конца войны, по данным Иоахима Энгельмана и Хорста Шейберта («Немецкая артиллерия 1934–1945»), было выпущено 954 РСЗО и не более 200 тысяч РС.

Несколько ранее, в 1942 году, изначально в качестве замены, а по факту в качестве дополнения, на вооружение вермахта приняли 210-мм буксируемую РСЗО «Небельверфер» 42 (21cm NbW 42), которая идейно повторяла аналогичную буксируемую шестиствольную РСЗО типа «Небельверфер» 41 (даже на том же лафете), но имела пять стволов.

Она включала только осколочно-фугасные РС улучшенной конструкции (21cm Wurfgranate 42), которые могли снаряжаться взрывателями немедленного или замедленного действия и отличалась большей дальностью стрельбы (7850 м). Из ПУ при помощи вкладных направляющих можно было вести огонь и старыми 150-мм РС.

А для отражения налетов тяжелых англо-американских бомбардировщиков для люфтваффе сделали вариант РС воздушного базирования (Werfer-Granate 21 (Wfr. Gr. 21) или также Bordrakete 21 (BR 21). Всего, по данным Энгельмана и Шейберта, выпущено 2626 РСЗО и более 400 тысяч РС.

Особо отметим самоходную 80-мм РСЗО «Ракетен-Вюльфахверфер» (Raketen-Vielfachwerfer, «многоствольная специальная установка»), которая использовала фактически скопированные советские 82-мм РС М-8. Эта РСЗО получила прозвище «Himmler-Orgel» – «орган Гиммлера», поскольку идея скопировать советские РС принадлежала, как считается, руководству СС, да и поступили эти системы в войска СС.

Впрочем, воссоздать рецепт бездымного нитроглицеринового пороха для шашек РС противнику так и не удалось – пришлось делать свой РС (8cm Wurfgranate Spreng) либо использовать трофейные советские М-8.

Имелись два варианта этой РСЗО: с 24 направляющими на шасси спецтранспортера Sd.Kfz.4/1, французского полугусеничного тягача SOMUA MCG/MCL (8cm R-Vielfachwerfer auf m.ger.Zgkw S303 (f) или других похожих машин, либо с 48 направляющими на шасси французского среднего танка SOMUA S35 (пакет направляющих ставился взамен башни).

АМЕРИКАНЦЫ И БРИТАНЦЫ

Применяли РСЗО и армии англо-американских союзников. Так, в США в годы войны были разработаны и запущены в серию несколько 114-мм (4,5 дюйма) РС, самым массовым из которых стал М8, имевший массу 7,6 кг и длину 911 мм. Они поступили на вооружение как штурмовой авиации, так и армейских подразделений, где применялись из многоствольных ПУ, размещавшихся на танках, бронетранспортерах, грузовых и внедорожниках. А также в ВМС, где ими вооружали корабли различных классов, используя их преимущественно для огневой поддержки в ходе десантных операций.

Наиболее известна РСЗО на шасси среднего танка М4 «Шерман», которая получила обозначение Т34 «Каллиопа», по схожести с музыкальным инструментом – паровым органом-каллиопой. Она имела пакет из 60 трубчатых направляющих для РС М8, который устанавливался на башне танка в три группы: 36 сбрасываемых направляющих в верхнем пакете и два сбрасываемых пакета по 12 направляющих (на РСЗО на базе танка M4А1 пакеты не сбрасывались). Также имелись другие варианты: T34E1 – вместо 12-трубчатых стояли 14-трубчатые пакеты; T34E2 – 60 направляющих для стрельбы РС калибра 183 мм (7,2 дюйма).

Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США активно применяли корабельные РСЗО, в которых использовались модифицированные 114-мм РС BBR – от Beach Barrage Rocket («реактивный снаряд для обстрела береговых укреплений»). РС имел массу 13 кг и длину 760 мм, а 6,5-кг пороховой заряд обеспечивал максимальную скорость снаряда 233 м/с и дальность стрельбы до 1 км.

При этом РС, БЧ которого имела 2,9 кг тринитротолуола, по разрушительному действию был сопоставим со 105-мм гаубичным осколочно-фугасным снарядом. Стрельба велась из корабельных ПУ сотового типа, установленных на верхней палубе. В общей сложности только для флота и морской пехоты за годы войны было выпущено более 1,6 млн РС калибра 114 мм.

В течение войны 114-мм Рс был модернизирован для повышения кучности и точности стрельбы и получил обозначение М16. Эти РС применялись только в сухопутных подразделениях, на вооружение которых поступили буксируемые РСЗО Т66 с пакетом из 24 алюминиевых трубчатых направляющих, установленным на двухколесный лафет с раздвижными станинами. Благодаря относительно небольшой массе (без снарядов 556 кг) РСЗО можно было перевозить легкими вездеходами.

В 1943 году ВС США получили более мощный 182-мм РС М17 для уничтожения долговременных оборонительных сооружений противника. Он имел массу 27,5 кг, длину 880 мм, скорость 210 м/с и дальность стрельбы около 3,2 км. Также применялся модифицированный вариант этого РС типа М25. Для стрельбы РС М17 на базе танка «Шерман» была сконструирована РСЗО Т40 (T40/M17 WhizBang), идейно схожая с Т34, с пакетом из 20 закрытых бронелистами направляющих. Но широкого применения в боях она не получила (всего собрано около 30 таких РСЗО).

Британцы приступили к работам по тематике боевых ракет в конце 1930-х, причем приоритетом было создание РС для ПВО. Первые такие РС и пусковая установка (однозарядная) были приняты на вооружение в 1939 году. Применялись трехдюймовые РС и в авиации, но уже против наземных и надводных целей.

Лишь в ходе войны в Лондоне осознали необходимость создания на базе РС системы огневой поддержки десанта и армейских подразделений с высокой плотностью огня. Реализовали идею своеобразно: совместили ракетный двигатель трехдюймового (76 мм) авиационного РС типа RP-3 (Rocket Projectile 3 inch, «трехдюймовый реактивный снаряд») и БЧ 127-мм артснаряда, имевшую приличную (13 кг) массу и большое могущество. Повышение точности РС обеспечивалось за счет их «закручивания» при пуске с винтовых направляющих.

Корабельный вариант таких РСЗО получил обозначение Mattress («Матрас» или «Тюфяк»). Сухопутный буксируемый вариант, имевший пакет из 30, а затем 24 и даже 16 трубчатых направляющих, именовался Land Mattress («сухопутный тюфяк»).

Дальность стрельбы армейского варианта достигала 7225 м. Наиболее активно он применялся в операциях по форсированию рек Рейн и Шельда, где за шесть часов британские и канадские войска выпустили более тысячи РС.

ОТ ЗАБВЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Завершение Второй мировой войны привело к разветвлению западной и восточной (а точнее советской) философии развития РСЗО с неуправляемыми РС.

Ведущие страны Запада с конца 1940-х и до 1960-х годов приоритетное внимание уделяли, с одной стороны, развитию управляемого ракетного оружия (крылатые, баллистические) и типа базирования (авиационное, сухопутное и морское). А с другой – совершенствованию классической ствольной артиллерии, включая разработку для нее ядерных боеприпасов малой мощности, фактически забросив при этом направление РСЗО с неуправляемыми РС.

В СССР дело обстояло иначе. Приоритет также присвоили работам по созданию управляемого ракетного вооружения и ядерных боеприпасов. Но работы по неуправляемому реактивному вооружению велись не менее активно – в направлении совершенствования как РС, так и ПУ, включая самоходные РСЗО.

Кульминацией стало появление революционного комплекса вооружения – армейской 122-мм РСЗО типа 9К51 «Град» с боевой машиной БМ-21, имевшей пакет из 40 трубчатых направляющих и обеспечивавшей поражение целей на дальности до 20 км (официальное наименование – полевая реактивная система М-21).

Разработанная по приказу Госкомитета по оборонной технике от 24 февраля 1959 года специалистами тульского НИИ-147 (ныне АО «НПО «Сплав» имени Ганичева» в составе ГК «Ростех») при активном участии предприятий кооперации (СКБ-203 – ныне АО «НПП Старт» имени Яскина»; НИИ-6 – сегодня ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИ химии и механики»; НИТИ – сегодня АО «НИТИ имени Снегирева»; НИХТИ – ныне ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»; ЦНИИ-173 – сегодня АО «ЦНИИ автоматики и гидравлики»), она была принята на вооружение в 1963 году.

Серийный выпуск боевой машины организовали на Пермском заводе им. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы»), а выпуск пусковых установок – на Ковровском механическом заводе (ныне в составе «Росатома»).

По данным двухтомника «Оборонные предприятия СССР и России» (2010), в ВС СССР было поставлено 6536 боевых машин системы «Град» и не менее 646 машин – за рубеж. Снарядов же было выпущено более 3 млн штук.

РСЗО «Град», отличавшаяся простотой производства и эксплуатации, имевшая превосходные ТТХ и огромный модернизационный потенциал, позволила совершить прорыв в области вооружений данного класса.

В блоке НАТО новую систему оружия оценили, и уже в 1969 году ВС ФРГ получили 110-мм РСЗО типа LARS (Light Artillery Rocket System) с дальностью стрельбы 14 км. В качестве шасси использовались грузовики фирм Magirus-Deutz (178D15A – вариант LARS 1) или MAN (LARS 2), на которые поставили два пакета по 18 направляющих. Длительное время они были единственными РСЗО в армиях стран НАТО и были сняты с вооружения лишь в 1998-м.

Однако в 1976 году ВС СССР получают новую РСЗО – более мощную и дальнобойную 220-мм систему 9К57 «Ураган», созданную кооперацией предприятий во главе с тульским «Сплавом» и имевшую дальность стрельбы 35 км. Реактивная артиллерия Советской армии становилась силой, способной решать широкий круг задач.

А после появления в конце 1980-х годов 300-мм РСЗО типа 9К58 «Смерч» она и вовсе приблизилась по возможностям к тактическому ядерному оружию. И в НАТО не могли оставить эти события без внимания.

Американцы создали самоходную РСЗО типа M270 MLRS, принятую на вооружение ВС США в 1981 году. Позже она поступила и в армии других стран НАТО и внеблоковых союзников США. До 2003 года заказчикам было передано около 1,3 тыс. боевых машин, выпущенных в США и Европе, и более 700 тыс. боеприпасов различного типа к ним.

Название данной системы – MLRS (от Multiple Launch Rocket System, что и означает «реактивная система залпового огня») стало нарицательным.

Позже на ее базе была создана легкая колесная РСЗО типа HIMARS, с помощью которой сегодня ведутся обстрелы территории Донбасса. Более подробно о них мы расскажем в дальнейшем.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.