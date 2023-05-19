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ТАСС

В Минобороны Норвегии заявили об отсутствии на повестке дня вопроса поставки F-16 Украине

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Истребитель F-16 ВВС Норвегии
Истребитель F-16 ВВС Норвегии.
Источник изображения: warspot.ru

Глава ведомства Бьорн Арильд Грам отметил, что не хочет "спекулировать на тему возможных будущих поставок"

СТОКГОЛЬМ, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос поставки истребителей F-16 Украине в настоящее время не стоит на повестке дня. Это в четверг заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, чьи слова приводит агентство Reuters.

"Что касается F-16, это не стоит на повестке дня. Не хочу спекулировать на тему возможных будущих поставок", приводит слова министра агентство.

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике на этой неделе Великобритания заявила, что работает с Нидерландами над созданием международной коалиции, чтобы помочь Украине получить самолеты F-16 от своих союзников. Берлин, Вашингтон и Лондон до недавнего времени отказывались поставлять собственные истребители Киеву. 14 мая в ходе визита в Берлин президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что планирует обсудить поставки истребителей, о которых Киев просит западных партнеров, и назвал одной из своих целей создание коалиции стран, готовых предоставить Украине боевые самолеты. 

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Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
Норвегия
США
Украина
Продукция
F-16
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