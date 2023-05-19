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ТАСС

СМИ сообщили о давлении США на ЮАР с целью ее отказа от политики нейтралитета

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Как пишет портал News24, высказывания посла США в ЮАР Рубена Бригети о передаче оружия России представляют собой посягательство на суверенитет африканских стран в международных отношениях

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. США оказывают давление на ЮАР, добиваясь отказа от нейтральной позиции по отношению к конфликту на Украине. Об этом пишет в четверг новостной портал News24, комментируя высказывания посла США в ЮАР Рубена Бригети.

Его обвинения ЮАР в передаче оружия России следует рассматривать как попытку запугать одну из стран Африки, склонить ее на свою сторону в украинском конфликте, отмечает портал. "Вся эта мегафонная дипломатия напоминает стремление западных метрополий заставлять свои бывшие колонии следовать их курсу или подвергать себя риску соответствующих ответных мер", - говорится в статье. Такие действия представляют собой посягательство на суверенитет африканских стран в международных отношениях.

"В свое время США одними из последних ввели санкции против режима апартеида в ЮАР, - напоминает портал. - Бригети должны быть хорошо известны разрушительные последствия действий США против Южной Африки в начале 1990-х годов, когда они настаивали на уничтожении нашего ядерного потенциала, считая, что такое оружие не должно оказаться в руках черных. Тогда же были уничтожены наши очень совершенные технологии запуска спутников и ракет большого радиуса действия, что отбросило нас на несколько лет назад в соответствующих исследованиях и разработках. Более того, правительство США наживалось на сотрудничестве с режимом апартеида, а таких людей, как Нельсон Мандела, называло террористами. ЦРУ [Центральное разведывательное управление] сыграло не последнюю роль в расправе над Патрисом Лумумбой и многими другими, много лет удерживало у власти угандийского диктатора Иди Амина".

"Не исключено, что в скором времени США могут потребовать от нас занять одну из сторон в их конфликте с Китаем, - указывает портал. - Бригети не следует играть с политикой, пытаться использовать торговлю в качестве оружия. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже выражала пожелание, чтобы Китай не передавал России оружие, угрожая в противном случае тяжелыми последствиями".

Ранее посол США в ЮАР Рубен Бригети выступил с утверждениями, что ЮАР поставляет вооружения России. По его словам, во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне в минувшем декабре на его борт погрузили оружие и боеприпасы. Администрация президента ЮАР отметила, что подобные беспочвенные высказывания разрушают партнерство между странами. Бригети был вызван во внешнеполитическое ведомство ЮАР, где признал, что перешел черту. При этом заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отказался повторять утверждения посла. 

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