Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласны, что Украина должна стать членом альянса

По словам генсека альянса, "самая насущная задача" для НАТО - "помочь Киеву в военном конфликте"

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel.

"Я не могу предвосхищать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, чего он ждет от июльского саммита НАТО. "Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре", - подчеркнул генсек. "Однако самая насущная задача сейчас - помочь Киеву в военном конфликте", - резюмировал Столтенберг.

В то же время генсек Североатлантического альянса ушел от прямого ответа на вопрос, может ли он представить, что НАТО откажется от своего неписаного правила, запрещающего принимать в альянс страны с неразрешенными конфликтами. "На столе лежат различные предложения", - пояснил он. "Киевский договор по безопасности, разработанный группой экспертов с участием Украины и моего предшественника Андерса Фога Расмуссена, предлагает укрепить возможности Украины по собственной обороне. Это должно быть достигнуто за счет крупномасштабных поставок оружия и долгосрочных инвестиций в обороноспособность Украины", - напомнил Столтенберг. Другие страны, по его словам, предоставляют прямые гарантии помощи. "Нам нужно обсудить это подробно", - заключил он.

Комментируя возможность продления сроков своих полномочий на посту генсека альянса, Столтенберг заявил, что "у него нет других планов, кроме как уйти с поста этой осенью".

Ранее газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, однако обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. По данным издания, среди стран альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время саммита 11-12 июля в Вильнюсе не направит Украине официальное приглашение о вступлении.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.