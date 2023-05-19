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ТАСС

FT: Запад будет побуждать Киев к ведению переговоров в случае неудач на поле боя

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Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Согласно оценкам военных США, которые приводит газета, Украина вряд ли сможет достичь всех своих "политических целей" на поле боя в 2023 году

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Страны Запада будут вынуждены призывать Украину к ведению мирных переговоров в случае неудач Киева на поле боя по итогам контрнаступления. Об этом в четверг написала британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Европе и США.

Один из опрошенных газетой европейских чиновников указал, что вопрос переговоров приобретет особую важность к сентябрю, когда состоятся очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН и саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

"Если мы дотянем до сентября, а Украина не достигнет значительных успехов, тогда международное давление, чтобы заставить ее начать переговоры, будет огромным. То же самое касается и России", - отметил он.

Согласно оценкам военных США, которые приводит газета, Киев вряд ли сможет достичь всех своих "политических целей" на поле боя в 2023 году. Оценку Вашингтона разделяют в частном порядке европейские и украинские чиновники. Тем не менее некоторые западные официальные лица, с которыми побеседовало издание, рассчитывают, что предполагаемое контрнаступление Украины благодаря военной помощи стран НАТО принесет Киеву крупные успехи, что, по их мнению, вынудит РФ начать переговоры.

Между тем, как указывает газета, согласно опросам, поддержка Киева со стороны США ослабевает. На этом фоне некоторые европейские союзники Вашингтона считают, что администрация президента США Джо Байдена в свете приближающихся выборов 2024 года находится под давлением, поскольку вынуждена доказывать, что миллиарды долларов военной помощи Украине повлияли на ситуацию на поле боя. "Для Америки важно продать эту войну как успешную, а также доказать для внутренних целей, что все эти пакеты помощи были полезны для успехов Украины", - указал неназванный европейский чиновник. 

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