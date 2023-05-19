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Военное обозрение

«Командные пункты должны маневрировать, как и подразделения»: армия США извлекает уроки из конфликта на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Спецоперация ВС РФ стала полигоном, на котором отрабатываются новые технологии и военные приёмы и определяются модели ведения боя, наиболее соответствующие современным условиям. Одним из слабых звеньев как украинской, так и российской армий оказались командные пункты, стационарное положение которых и исходящий от них фон превратили их в сравнительно лёгкие для противника мишени.

Армия США, извлекая уроки из конфликта на Украине, намерена сделать командные пункты более маневренными и легко маскируемыми, чтобы выжить в интенсивных широкомасштабных боях будущего

- отмечается в издании Defense News.

В Пентагоне намерены отказаться от КП прошлого из-за их относительной стационарности, сложности при развёртывании/демонтаже и повышенной сигнатуре в тепловом, звуковом и радиоэлектронном диапазонах.

Минобороны США собирается разработать новую модель КП, оборудование которого должно разместиться на грузовиках, его сборка должна быть максимально упрощённой, антенные системы – выноситься за пределы центрального блока КП, маскировка должна стать более эффективной, а энергоснабжение осуществляться за счёт автономной генерации энергии.

Как пояснил Уорд Робертс, отвечающий в Пентагоне за программы командования, тактического управления и связи, сейчас на развертывание/демонтаж КП требуется целый день, что, с его слов, является неприемлемым:

Мы увидели: когда вы сталкиваетесь с высококвалифицированным противником [таким как Россия или Китай], вы не можете сидеть там [в КП] очень долго. Иначе они найдут вас. Если они смогут вас найти, то они смогут и нацелиться на вас.

Как он пояснил, большинство американских командиров выросли [по службе], не беспокоясь об этой проблеме, так как на фоне низкого уровня угрозы, исходящей от повстанцев, они могли спокойно засесть на передовой оперативной базе в Ираке или Афганистане, не беспокоясь о безопасности своего КП:

Идея состоит в том, что командир должен маневрировать КП, как и своим подразделением.
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Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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