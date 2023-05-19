«Командные пункты должны маневрировать, как и подразделения»: армия США извлекает уроки из конфликта на Украине

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Спецоперация ВС РФ стала полигоном, на котором отрабатываются новые технологии и военные приёмы и определяются модели ведения боя, наиболее соответствующие современным условиям. Одним из слабых звеньев как украинской, так и российской армий оказались командные пункты, стационарное положение которых и исходящий от них фон превратили их в сравнительно лёгкие для противника мишени.
- отмечается в издании Defense News.
В Пентагоне намерены отказаться от КП прошлого из-за их относительной стационарности, сложности при развёртывании/демонтаже и повышенной сигнатуре в тепловом, звуковом и радиоэлектронном диапазонах.
Минобороны США собирается разработать новую модель КП, оборудование которого должно разместиться на грузовиках, его сборка должна быть максимально упрощённой, антенные системы – выноситься за пределы центрального блока КП, маскировка должна стать более эффективной, а энергоснабжение осуществляться за счёт автономной генерации энергии.
Как пояснил Уорд Робертс, отвечающий в Пентагоне за программы командования, тактического управления и связи, сейчас на развертывание/демонтаж КП требуется целый день, что, с его слов, является неприемлемым:
Как он пояснил, большинство американских командиров выросли [по службе], не беспокоясь об этой проблеме, так как на фоне низкого уровня угрозы, исходящей от повстанцев, они могли спокойно засесть на передовой оперативной базе в Ираке или Афганистане, не беспокоясь о безопасности своего КП: