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ТАСС

На Украине заявили, что демилитаризованная зона с Россией должна быть шириной в 100 км

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Украинский военнослужащий в окрестностях Харькова, Украина
Украинский военнослужащий в окрестностях Харькова, Украина.
Источник изображения: © AFP 2022 / SERGEY BOBOK

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал это "вопросом окончания" конфликта

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Демилитаризованную зону шириной в 100 км нужно создать между Украиной и Россией. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Вопрос окончания войны - это создание демилитаризованной зоны. Это наша цель", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "Исландия".

На вопрос о практичности создания такой зоны Буданов ответил, что "это зона, с которой невозможно поражение обычными средствами". "Как по мне, это абсолютно правильная дистанция", - уверен начальник ГУР.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского 30 сентября 2022 года невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никакого желания украинской стороны начинать серьезный разговор по урегулированию. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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