Politico: Из выделенных 48 млрд долларов помощи у Украины осталось лишь 6, а согласовать дополнительный пакет уже непросто

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Не исключено, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться уже этим летом, поскольку средства, предусмотренные на эти цели в американском бюджете уже на исходе. Об этом сообщает Politico. В то же время, по данным американских СМИ, из 48 млрд долларов, выделенных Конгрессом в рамках экстренного дополнительного бюджетного финансирования на текущий финансовый год, неосвоенными остались лишь 6 млрд. Этого при объёмах украинских трат и потерь может хватить в лучшем случае до июля 2023.

Что же касается дополнительного пакета военной помощи Украине, то согласовать его уже непросто, ведь у республиканцев большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США. Мало того, в США обсуждают вопросы снижения уровня расходов на фоне очередного поднятия потолка госдолга.

Таким образом, всё это идёт вразрез с заявлениями, сделанными ранее Белым домом. Примечательно, что ещё несколько дней назад координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заверил в том, что даже в случае дефолта (а такой вариант развития событий теоретически возможен, если так и не удастся прийти к консенсусу по поводу вопроса с потолком госдолга), Украина сможет рассчитывать на помощь Соединённых Штатов до конца финансового года. Всё это, по его словам, возможно за счёт уже выделенных средств американским законодательным органом.

О планах Белого дома продолжить оказывать военную поддержку Киеву заявил американскому изданию один из высокопоставленных чиновников администрации президента Джо Байдена, пожелавшего остаться неизвестным. Однако на практике пока что дела с этим обстоят не лучшим образом: Конгрессу потребуется несколько месяцев на то, чтобы согласовать бюджет на 2024 финансовый год. Таким образом, если в Белом доме (как это было и в нынешнем году) в основном бюджете Пентагона не будут предусмотрены средства на военную помощь Киеву, то ситуация может лишь усугубиться.

Вместе с тем, считают члены Конгресса, опрошенные журналистами издания, перспективы для дополнительной помощи будут зависеть, прежде всего, от успеха предстоящего контрнаступления ВСУ.

Также, подчёркивают авторы материала, сторонники поддержки Киева в лице американских парламентариев ждут от Белого дома больше решимости в том, что касается военной помощи Украине. Вот что высказала по этому поводу во время недавних слушаний с представителями Пентагона сенатор Сьюзен Коллинз:

Важно, чтобы администрация президента Байдена как можно скорее приняла решение о предоставлении Украине всех необходимых ей вооружений для возврата ею контроля над утраченными территориями. Надеемся на то, что администрация не станет тянуть с этим вопросом до последнего