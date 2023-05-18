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Американский AC-130J получит радар с АФАР

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Ударный самолет специального назначения Lockheed Martin AC-130J Ghostrider Block 20 (военный номер 13-5772) из состава 73-й эскадрильи специальных операций 1-го крыла специальных операций ВВС США. Херлберт-Филд, 18.07.2016
Ударный самолет специального назначения Lockheed Martin AC-130J Ghostrider Block 20 (военный номер 13-5772) из состава 73-й эскадрильи специальных операций 1-го крыла специальных операций ВВС США. Херлберт-Филд, 18.07.2016.
Источник изображения: Jeff Parkinson / ВВС США

Самолет огневой поддержки AC-130J Ghostrider Военно-воздушных сил (ВВС) США может получить радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), помогающий улучшить обнаружение, отслеживание и наведение в нестандартных погодных условиях. Об этом пишет The Drive.

Издание отмечает, что планируются испытания как минимум одного самолета AC-130J Ghostrider, оснащенного радаром с АФАР. The Drive напоминает, что ранее летательные аппараты подобного типа тестировались с контейнерной установкой радара AN/ASQ-236, которая устанавливалась под правое крыло самолета.

Издание отмечает, что в настоящее время AC-130J Ghostrider при использовании управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) полагается на «внешние платформы». «Настоящая автономная способность поражать движущиеся цели на дальних дистанциях в любую погоду, которой сейчас нет у AC-130J Ghostrider, сама по себе стала бы серьезным повышением возможностей», — говорится в публикации The Drive.

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером Airborne High Energy Laser (AHEL) в 2023 году.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
GBU-39
Проекты
АФАР
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