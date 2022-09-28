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ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году

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Рендер установки AHEL на самолёте AC-130J Ghostrider
Рендер установки AHEL на самолёте AC-130J Ghostrider.
Источник изображения: lockheedmartin.com

Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером в 2023 году, сообщает Breaking Defense.

Демонстрационные полеты с лазером Airborne High Energy Laser (AHEL), который получат AC-130J, начнутся летом 2023 года и продлятся до осени. Пресс-секретарь командования Бекки Хейз сообщила, что результаты испытаний определят будущее лазера. По ее словам, в настоящее время для AHEL не разработана концепция использования.

AC-130J предназначен для поддержки наземных сил и точечного поражения целей. В арсенал самолета входит пушка GAU-23/A калибра 30 миллиметров и гаубица M102. Также самолет может нести высокоточные бомбы и ракеты.

В январе издание The Drive сообщило, что в США создали два прототипа новой гаубицы, которая заменит орудие M102 на самолетах AC-130W и AC-130J.

В октябре 2021 года стало известно, что компания Lockheed Martin передала ВВС США лазер AHEL после заводских испытаний. Мощность AHEL не превысит 60 киловатт.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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