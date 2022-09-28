ВВС США испытают самолет с боевым лазером в 2023 году

Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США проведет летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером в 2023 году, сообщает Breaking Defense.

Демонстрационные полеты с лазером Airborne High Energy Laser (AHEL), который получат AC-130J, начнутся летом 2023 года и продлятся до осени. Пресс-секретарь командования Бекки Хейз сообщила, что результаты испытаний определят будущее лазера. По ее словам, в настоящее время для AHEL не разработана концепция использования.

AC-130J предназначен для поддержки наземных сил и точечного поражения целей. В арсенал самолета входит пушка GAU-23/A калибра 30 миллиметров и гаубица M102. Также самолет может нести высокоточные бомбы и ракеты.

В январе издание The Drive сообщило, что в США создали два прототипа новой гаубицы, которая заменит орудие M102 на самолетах AC-130W и AC-130J.

В октябре 2021 года стало известно, что компания Lockheed Martin передала ВВС США лазер AHEL после заводских испытаний. Мощность AHEL не превысит 60 киловатт.