Войти
ТАСС

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 19 мая посетит Варшаву для обсуждения ситуации на Украине

255
0
0
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Как накануне передавало AFP, Ли Хуэй 16-17 мая посетит с визитом Киев

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит 19 мая Варшаву в целях урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Лукаша Ясину.

"Так и будет", - заявил он агентству, комментируя информацию польских СМИ о грядущем визите.

Во вторник журналист радиостанции TOK FM Томаш Орховский написал в Twitter, что спецпосланник Китая будет в Польше в пятницу, там его примет заместитель министра иностранных дел Войчех Гервел.

Как накануне передавало AFP, Ли Хуэй 16-17 мая посетит с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что спецпредставитель Китая также посетит Россию, Германию, Польшу и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране.

В ходе недавно состоявшегося телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин направит на Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризиса. Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая в 2008-2009 гг. Он был чрезвычайным и полномочным послом Китая в России с 2009 по 2019 год. Как подчеркнул 15 мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, необходимо создать условия для начала консультаций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Польша
Россия
Украина
Франция
Компании
ООН
Похожие новости
24.06.2022
США на грани фатальной ошибки. Ее цена – война с Россией
24.02.2021
Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО
12.04.2019
Nya Dagbladet (Швеция): НАТО — величайшая угроза миру во всем мире
15.12.2017
"Сияние" над базами НАТО в Европе: как вертолет Ми-26 учился летать
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:00
  • 84
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому