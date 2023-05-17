Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 19 мая посетит Варшаву для обсуждения ситуации на Украине

Как накануне передавало AFP, Ли Хуэй 16-17 мая посетит с визитом Киев

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит 19 мая Варшаву в целях урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря польского внешнеполитического ведомства Лукаша Ясину.

"Так и будет", - заявил он агентству, комментируя информацию польских СМИ о грядущем визите.

Во вторник журналист радиостанции TOK FM Томаш Орховский написал в Twitter, что спецпосланник Китая будет в Польше в пятницу, там его примет заместитель министра иностранных дел Войчех Гервел.

Как накануне передавало AFP, Ли Хуэй 16-17 мая посетит с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что спецпредставитель Китая также посетит Россию, Германию, Польшу и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране.

В ходе недавно состоявшегося телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин направит на Украину своего спецпредставителя для урегулирования кризиса. Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая в 2008-2009 гг. Он был чрезвычайным и полномочным послом Китая в России с 2009 по 2019 год. Как подчеркнул 15 мая постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, необходимо создать условия для начала консультаций.