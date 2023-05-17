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ТАСС

Глава комитета Бундестага по обороне исключила поставку немецких истребителей Киеву

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Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии.
Источник изображения: defenseworld.net

В то же время Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Киеву следует поставлять самолеты других типов, такие как МиГ-29 советского производства или истребители F-16 американского производства

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила против поставок немецких истребителей Киеву. Свою точку зрения она высказала во вторник в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Штрак-Циммерман отметила, что никаких "западных истребителей, будь то Tornado или Eurofighter, не должно быть над воздушным пространством Украины". "Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения", - объяснила она. В то же время политик считает, что Киеву следует поставлять самолеты других типов, такие как МиГ-29 советского производства или истребители F-16 американского производства.

Комментируя возможность дальнейших поставок танков Киеву, Штрак-Циммерман указала, что "дополнительные единицы техники можно было бы выкупить у стран, которые в них не нуждаются, поскольку эти танки немецкого производства".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-16
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