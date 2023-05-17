Минобороны Германии включило еще четыре системы ПВО IRIS-T в пакет помощи Украине

ЦАМТО, 16 мая. Германия в рамках нового пакета помощи направит 4 дополнительные системы ПВО IRIS-T на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 15 мая официальный представитель Министерства обороны Надине Крюгер.

"В общей сложности это означает 8 систем – две уже поставлены, одна находится в процессе поставки и пять будут поставлены позднее", – заявила она, отвечая на просьбу журналиста назвать общее количество систем ПВО IRIS-T.

Поскольку Германия ранее уже обещала поставить четыре единицы этого типа ПВО, на новый пакет помощи приходится четыре дополнительные системы.

Ранее правительство Германии согласовало новый пакет помощи Украине общей стоимостью в 2,7 млрд. евро.