Столтенберг ожидает, что союзники на саммите в Вильнюсе согласуют программу перехода Украины на стандарты НАТО

ЦАМТО, 15 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты НАТО, передает "РИА Новости".

"Я ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, по которой мы будет работать над переходом Украины от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение НАТО, чтобы ВСУ стали полностью совместимы с НАТО", – заявил Й.Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО.