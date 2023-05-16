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ТАСС

В Индии рассказали о приостановке боев на Украине в 2022 году для вывоза студентов

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Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ.
Источник изображения: invoen.ru

Соответствующих договоренностей смог достигнуть премьер-министр республики Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая. /ТАСС/. Премьер Индии Нарендра Моди в прошлом году смог договориться о приостановке боевых действий на Украине, чтобы эвакуировать из этой страны индийских студентов. Об этом, как пишет в понедельник газета The Hindu, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Премьер-министр Моди поговорил с (президентом России Владимиром) Путиным и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским. Он также разговаривал с (президентом США Джо) Байденом, когда это было необходимо. Война ненадолго прекратилась, и индийские студенты на Украине смогли вернуться домой", - сказал Сингх.

По словам главы индийского военного ведомства, тогда "премьер Моди сделал то, что ни одна другая страна не могла сделать".

Индия начала вывоз граждан из соседних с Украиной государств в конце февраля прошлого года, эвакуационная операция получила название "Ганг". Изначально рейсы организовывали только гражданские авиакомпании, затем к операции присоединились военно-транспортные самолеты ВВС Индии. На родину были доставлены более 17 тыс. человек, в основном студенты. Вывезены были также граждане и некоторых других государств Южной Азии. Всего на Украине находились около 20 тыс. индийцев.

В сентябре 2022 года на встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Моди поблагодарил Путина за помощь в эвакуации индийских студентов с Украины. Он тогда отметил, что "Москва и Нью-Дели остаются вместе на протяжении десятилетий". 

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