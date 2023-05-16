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Турция испытала систему ПВО SIPER

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Система ПВО HISAR-U Siper
Система ПВО HISAR-U Siper.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Разработанная в Турции система противовоздушной обороны (ПВО) SIPER успешно поразила условную цель в ходе последнего этапа испытаний. Об этом глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир написал в Twitter.

Он отметил, что в ходе заключительного испытания перед развертыванием система ПВО, разработанная компаниями Aselsan и Roketsan, поразила цель с дальней дистанции.

Систему ПВО SIPER разработали в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 и американским Patriot. К 2026 году она может составить основу турецкой ПВО.

В апреле в Турции показали изображения перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), который разрабатывает компания Aselsan. ЗРПК получит автоматическую пушку калибра 35 миллиметров и ракеты Bozdogan или Gokdogan.

В декабре 2022 года Исмаил Демир сообщил, что в ходе испытаний управляемая ракета системы SIPER поразила цель на дальности свыше 100 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Aselsan
Roketsan
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