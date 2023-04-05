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В Турции разработают новую систему ПВО

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Турция пытается создавать собственные высокотехнологичные вооружения. Одна из таких систем – зенитный ракетный комлекс HISAR. Фото с сайта www.aselsan.com.tr
Турция пытается создавать собственные высокотехнологичные вооружения. Одна из таких систем – зенитный ракетный комлекс HISAR. Фото с сайта www.aselsan.com.tr.

Изображения перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), который разрабатывает компания Aselsan, показали в Турции. На иллюстрацию к патенту обратило внимание издание Defence Turk.

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) на шасси грузовика Anadolu Isuzu Seyit с колесной формулой 8х8 получил автоматическую пушку калибра 35 миллиметров, способную использовать снаряды с программируемым подрывом, и контейнеры для запуска зенитных ракет Bozdogan или Gokdogan.

Машина оснащена радиолокационной станцией управления огнем и четырьмя радарами с активными фазированными антенными решетками для обнаружения целей.

В декабре 2022 года глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил об успешном испытании системы ПВО Siper. Ракета ЗРК поразила цель на дальности свыше 100 километров.

В июле 2022 года стало известно, что турецкие военные получили новую систему защиты от беспилотников Sahin. Она оснащена автоматическим гранатометом Mk 19, который может использовать гранаты воздушного подрыва.

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Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Компании
Aselsan
Проекты
БПЛА
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