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ТАСС

WP: в НАТО решили не приглашать Украину вступить в альянс на саммите в Вильнюсе

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Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

По сведениям газеты, в последнее время обсуждение вопроса активизировалось. Страны альянса стремятся преодолеть разногласия по поводу членства Украины

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на своем июльском саммите в Вильнюсе, однако они обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

Как отмечается в публикации со ссылкой на источники из числа должностных лиц, "среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11-12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении". По сведениям газеты, "восточноевропейские страны добиваются конкретных шагов по направлению к этой цели, включая потенциальные обязательства относительно сроков вступления Украины, в то время как США и некоторые западноевропейские государства выступают за меньшие шаги". Как уточняется в материале, "в их число может войти бюрократическое обновление до органа между НАТО и Украиной или решения по дальнейшему расширению технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины".

В статье сообщается, что страны альянса "стремятся преодолеть разногласия по поводу членства Украины". В последнее время обсуждение этого вопроса активизировалось. Издание поясняет, что входящие в НАТО государства "проводят консультации, чтобы определить следующие шаги на пути Украины по вступлению в западный альянс". Они пытаются выработать общую позицию по вопросу о том, "как быстро Киев должен оказаться под трансатлантическим щитом".

Газета приводит комментарий постпреда Украины при НАТО Натальи Галибаренко. Как она полагает, "вильнюсский саммит не будет историческим <...> без решения о будущем Украины в альянсе". Галибаренко считает, что странам военного блока "следует определить путь" к членству Киева в альянсе, а также принять решение относительно "алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО". Говоря о возможности повторения заявлений о том, что двери НАТО остаются открытыми, она отметила: "Этого не достаточно".

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. 

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