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Интерфакс-АВН

Власти ЮАР назвали голословными утверждения США о предполагаемой передаче России южноафриканского оружия

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Флаги России и ЮАР
Флаги России и ЮАР.
Источник изображения: news.traders-union.ru

Лондон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - В канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы в четверг выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.

"Широко известно, что российское судно Lady R останавливалось в ЮАР. С тех пор делались разные предположения о целях этого рейса. При этом до сих пор не представлено никаких доказательств, которые бы подкрепляли подобные предположения (о загрузке оружия на борт судна - ИФ). Наше правительство, тем не менее, проводит независимое расследование. Его возглавит бывший судья", - говорится в сообщении канцелярии.

В нем указывается, что слова посла США в ЮАР Рубена Бриджети о том, что африканская страна якобы передала России оружие и боеприпасы, подрывают дух партнерства между США и ЮАР.

"Высказывания посла подрывают дух сотрудничества и партнерства, который характеризовал недавние взаимодействия между государственными должностными лицами США и ЮАР", - говорится в заявлении.

В канцелярии пояснили, что между США и ЮАР ранее была договоренность, что Вашингтон даст возможность южноафриканским партнерам в спокойной обстановке провести расследование по Lady R. "Также была договоренность, что разведслужбы США передадут любую имеющуюся у них информацию", - говорится в сообщении.

Вместе с тем представитель госдепа США Ведант Патель заявил в четверг, что США обеспокоены историей с Lady R и ведут с ЮАР диалог по этому вопросу.

"Ранее мы уже заявляли, что США испытывают серьезное беспокойство в связи с заходом российского грузового судна, находящегося под (американскими - ИФ) санкциями, в морской порт ЮАР в декабре прошлого года. Как хорошие партнеры, мы выразили это беспокойство напрямую нескольким южноафриканским должностным лицам", - заявил Патель во время пресс-брифинга.

Ранее южноафриканские СМИ сообщали, что Бриджети обвинил ЮАР в том, что в прошлом году страна якобы передала России оружие и боеприпасы.

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Страны
Россия
США
ЮАР
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