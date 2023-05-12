Первый случай успешного боевого применения израильской системы ПРО David's Sling

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Первый случай успешного боевого применения системы ПРО "Праща Давида", 10.05.23

10.05.23, в ходе второго дня операции "Щит и стрела" ("Маген у-Хец"), боевики военного крыла "Исламского джихада" начали массированные ракетные обстрелы Израиля. В т.ч. обстрелу подвергся и район большого Тель-Авива (14:18, 14:19, 14:28, 14:57). От северной границы Сектора Газа до Тель-Авива - примерно 56 км, но если стрелять более тяжёлыми ракетами из центра Сектора - это 70 и более км, т.е. уже на грани способности перехвата системы ПРО "Железный купол" (4.5-70 км по дальности ракеты-цели). Впрочем, и тут не всё ясно, поскольку система постоянно модернизируется и разработчики надеются расширить возможности перехвата от 4 до 250 км (опять же - по дальности ракеты-цели; максимальная дальность полёта ракеты-перехватчика "Тамир" самого "Железного купола" (ЖК) не опубликована, предположительно 10 км или чуть более).

Так или иначе, но до сих пор ЖК справлялся с перехватами пуском по Тель-Авиву и Иерусалиму. Но сегодня [10 мая 2023 года] против одной из ракет, запущенных по центр страны, была применена другая система ПВО/ПРО - "Праща Давида" (ПД, в прошлом называлась также "Волшебная палочка") [он же David' Sling]. Перехват был удачным. Насколько это известно, была использована 1 ракета-перехватчик.

Напомню, что ПД (40-300 км по дальности ракеты-цели) была принята на вооружение в 2016 г., тогда же был сформирован и 66-й дивизион ПВО, эксплуатирующий эту систему. 02.04.17 система и 66-й дивизион были объявлены боеготовыми. А уже 23.07.18 произошёл первый (и до сегодняшнего дня единственный) случай боевого применения ПД, правда тогда он был неудачным. Об этом я писал в отдельной статье.

Каждая ракета-перехватчик ПД стоит 1 млн долларов, по сравнению с 50 тысячами для "Тамир". Как следствие, применение ПД оправдано в тех случаях, когда ЖК не способен выполнить перехват или не находится в нужном месте. Тем не менее, рассчитывая затраты, всегда нужно помнить и о возможном ущербе. Не говоря уже о возможных жертвах, компенсация владельцам квартир за утрату имущества может составить куда большие суммы, чем стоимость одной и даже нескольких ракет ПД.

Подполковник Равиталь Баразани, командир 66-го дивизиона.

ПД на испытаниях.

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