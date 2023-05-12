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bmpd.livejournal.com

Первый случай успешного боевого применения израильской системы ПРО David's Sling

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Первый случай успешного боевого применения системы ПРО "Праща Давида", 10.05.23

10.05.23, в ходе второго дня операции "Щит и стрела" ("Маген у-Хец"), боевики военного крыла "Исламского джихада" начали массированные ракетные обстрелы Израиля. В т.ч. обстрелу подвергся и район большого Тель-Авива (14:18, 14:19, 14:28, 14:57). От северной границы Сектора Газа до Тель-Авива - примерно 56 км, но если стрелять более тяжёлыми ракетами из центра Сектора - это 70 и более км, т.е. уже на грани способности перехвата системы ПРО "Железный купол" (4.5-70 км по дальности ракеты-цели). Впрочем, и тут не всё ясно, поскольку система постоянно модернизируется и разработчики надеются расширить возможности перехвата от 4 до 250 км (опять же - по дальности ракеты-цели; максимальная дальность полёта ракеты-перехватчика "Тамир" самого "Железного купола" (ЖК) не опубликована, предположительно 10 км или чуть более).

Так или иначе, но до сих пор ЖК справлялся с перехватами пуском по Тель-Авиву и Иерусалиму. Но сегодня [10 мая 2023 года] против одной из ракет, запущенных по центр страны, была применена другая система ПВО/ПРО - "Праща Давида" (ПД, в прошлом называлась также "Волшебная палочка") [он же David' Sling]. Перехват был удачным. Насколько это известно, была использована 1 ракета-перехватчик.

Напомню, что ПД (40-300 км по дальности ракеты-цели) была принята на вооружение в 2016 г., тогда же был сформирован и 66-й дивизион ПВО, эксплуатирующий эту систему. 02.04.17 система и 66-й дивизион были объявлены боеготовыми. А уже 23.07.18 произошёл первый (и до сегодняшнего дня единственный) случай боевого применения ПД, правда тогда он был неудачным. Об этом я писал в отдельной статье.

Каждая ракета-перехватчик ПД стоит 1 млн долларов, по сравнению с 50 тысячами для "Тамир". Как следствие, применение ПД оправдано в тех случаях, когда ЖК не способен выполнить перехват или не находится в нужном месте. Тем не менее, рассчитывая затраты, всегда нужно помнить и о возможном ущербе. Не говоря уже о возможных жертвах, компенсация владельцам квартир за утрату имущества может составить куда большие суммы, чем стоимость одной и даже нескольких ракет ПД.

Подполковник Равиталь Баразани, командир 66-го дивизиона.

ПД на испытаниях.

Ссылки:

  1. Статья на сайте АОИ, 10.05.23.
  2. Статья на сайте ВВС, 10.05.23.
  3. Статья на ynet, 10.05.23.
  4. Статья на maariv, 10.05.23.
  5. Статья на walla, 10.05.23.
  6. Статья на mako (1), 10.05.23.
  7. Статья на mako (2), 10.05.23.
  8. Статья на newsru, 10.05.23.
  9. Статья на mignews, 10.05.23.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Праща Давида
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