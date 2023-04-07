Финляндия закупает израильский комплекс противоракетной обороны David's Sling

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м полноправным членом Организации Североатлантического договора (НАТО). А 5 апреля министр обороны Финляндии Антти Кайкконен утвердил закупку для вооруженных сил Финляндии израильского комплекса противоракетной обороны David's Sling ("Кела Давид" - "Щит Давида") в качестве нового высотного зенитно-ракетного комплекса большой дальности. Закупка комплекса производства израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems будет осуществлена в рамках межправительственного соглашения с министерством обороны Израиля.

Пуск противоракеты Stunner из пусковой установки израильского комплекса противоракетной обороны David's Sling ("Кела Давид" - "Щит Давида") (с) Rafael Advanced Defense Systems

Стоимость закупки без НДС составляет около 213 млн евро в основном контракте, и еще 103 млн евро - в "немедленно исполняемом" опционе - то есть суммарно 316 млн евро. Кроме того, предусмотрены дополнительные опционы на сумму еще 216 млн евро. Заявлено, что "возможность выкупа опционов будет решаться отдельно. Кроме того, функционирование комплекса потребует дополнительных приобретений имущества для вооружения на более позднем этапе".

Предположительно, имеется в виду приобретение Финляндией нескольких батарей комплекса David's Sling. Сообщается, что на заключительном этапе конкурса на закупку ЗРК большой дальности министерство обороны Финлянди делало выбор между двумя израильскими системами - David's Sling и Barak-MX.

Финляндия таким образом стала первым иностранным заказчиком комплекса David's Sling ("Кела Давид"), совместно разработанного министерством обороны Израиля и Rafael Advanced Defense Systems при участии американской корпорации Raytheon Technologies на средства американского правительственного финансирования - с 2006 по 2020 финансовые годы США выделили на НИОКР и закупки по программе 1,99 млрд долл. Поэтому закупка комплекса потребует от Финляндии особого разрешения со стороны США. Комплекс поступает на вооружение Израиля с начала 2017 года в качестве системы "второго эшелона" израильской комплексной интегрированной системы ПРО (системой "первого эшелона" является тактический комплекс ПРО ближнего действия Iron Dome - "Кипат Барзель").

Комплекс David's Sling ("Кела Давид") предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями и использует разработанную Raytheon высокоманевренную высокоэнергетическую двухступенчатую противоракету Stunner (David Slingshot, SkyCeptor) с комбинированной многоканальной системой наведения, включающей комбинацию радиокомандного, активного радиолокационного и двухканального инфракрасного наведения. Ракета имеет длину 4,6 м и способна развивать скорость до М=7,5, при этом не несет боевой части, поражая цель только кинетически. Комплекс имеет эффективную дальность поражения до 250 км и высоту поражения не менее 15 км (реально до 30 км) и способен перехватывать баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 300 км. В состав комплекса (батареи) входят многофункциональная РЛС IAI Elta EL/M-2084 MMR с АФАР, командный пункт и размещенные на полуприцепах 12-контейнерные пусковые установки вертикального пуска (запуск может производиться также наклонно).

Следует отметить, что, по сообщениям, ранее США препятствовали продвижению комплекса David's Sling на экспорт, в том числе из опасений создания конкуренции собственным ЗРС семейства Patriot. В частности, считается, что под давлением США комплекс David's Sling не принял участие в швейцарском тендере на ЗРК (где в итоге был выбран Patriot).