В МИД РФ заявили, что антироссийские решения Совета Европы отражают деградацию организации

По словам директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека российского дипведомства Григория Лукьянцева, на предстоящем саммите СЕ будут попытки "легитимизировать международный квазитрибунал против России" и "составить реестр ущерба в результате вооруженных действий РФ против Украины"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) на предстоящем саммите, который пройдет в Исландии 16-17 мая, готовится принять ряд антироссийских решений, которые лишь отражают деградацию организации. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2023).

"Через неделю состоится саммит Совета Европы в Рейкьявике. <…> Те проекты решений, которые заготовлены для принятия в Рейкьявике носят откровенно антироссийский характер. Приходится констатировать, что организация в определенной степени утратила свою общеевропейскую направленность, многоотраслевой характер, и боюсь, что ее перспективы достаточно туманны, и, действительно, организация продолжает деградировать", - сказал он.

По словам Лукьянцева, "будет и попытка каким-то образом легитимизировать международный квазитрибунал против России, составить реестр ущерба в результате вооруженных действий Российской Федерации против Украины и так далее". "В том числе Совет Европы придумал такую новеллу в области международного права, как приостановление подписи Российской Федерации под частью международных договоров, которые мы еще не успели даже ратифицировать, - продолжил дипломат. - То есть ни в Венской конвенции о праве международных договоров это не прописано, но Совет Европы здесь выступает таким новатором не в лучшем смысле этого слова".

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Как поясняли в МИД РФ, государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в организации, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура.