Спикер Командования США в Европе и Африке: Украина получила более 600 видов вооружения для предстоящего контрнаступления

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Спикер Командования США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл заявил о том, что Украина уже получила более 600 видов вооружения для осуществления намеченного контрнаступления. По его словам, военнослужащие ВСУ ещё не использовали все образцы оружия.

Предоставление Киеву более 600 видов вооружений и амуниции, в том числе американских танков Abrams, ЗРК Patriot, а также танков Leopard немецкого производства является заслугой не только США, но и всего международного сообщества

– подчеркнул американский военный.

В то же время, уточнил американский полковник, каждый из видов вооружения требует боеприпасов для ПВО с тем, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства при проведении украинского контрнаступления.

Мартин О’Доннелл:

Почти все виды вооружений уже используются украинской армией. Что касается результата, то он обязательно будет виден в ближайшие недели или месяцы, когда наземные силы начнут контрнаступление

Отметим, что ещё в конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отправке на Украину со стороны союзников 1550 бронемашин, 230 танков и большого количества боеприпасов.

Кстати говоря, госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил готовность ВСУ к контрнаступлению, считая, что у Киева имеется всё необходимое вооружение для «возврата своих территорий».

Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что окончательный план контрнаступления ВСУ ещё не утверждён.