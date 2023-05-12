Спикер Командования США в Европе и Африке: Украина получила более 600 видов вооружения для предстоящего контрнаступления

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Спикер Командования США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл заявил о том, что Украина уже получила более 600 видов вооружения для осуществления намеченного контрнаступления. По его словам, военнослужащие ВСУ ещё не использовали все образцы оружия.
– подчеркнул американский военный.
В то же время, уточнил американский полковник, каждый из видов вооружения требует боеприпасов для ПВО с тем, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства при проведении украинского контрнаступления.
Мартин О’Доннелл:
Отметим, что ещё в конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об отправке на Украину со стороны союзников 1550 бронемашин, 230 танков и большого количества боеприпасов.
Кстати говоря, госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил готовность ВСУ к контрнаступлению, считая, что у Киева имеется всё необходимое вооружение для «возврата своих территорий».
Напомним, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что окончательный план контрнаступления ВСУ ещё не утверждён.