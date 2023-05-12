FT назвала маловероятной встречу главы Пентагона и министра обороны КНР

FT: КНР отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США

Встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре маловероятна из-за действия американских санкций против главы минобороны КНР. Об этом в среду, 10 мая, заявила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе», — указано в материале.

В статье сообщается, что санкции не мешают главе Пентагона встретиться с Ли Шанфу в третьей стране, о чем американская сторона уведомила Китай.

Источники газеты утверждают, что не видят перспектив отмены санкций против главы минобороны КНР, введенные администрацией президента США Джо Байдена.

Ранее, 5 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывается на то, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

До этого, в конце апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. По его словам, каналы связи между США и КНР остаются открытыми на разных уровнях, но Вашингтон хочет их расширения.

В том же месяце заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.