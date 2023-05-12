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ТАСС

Песков: Запад сделал много ошибок, обманывал Россию и тем самым вынудил начать СВО

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Работа морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

По словам пресс-секретаря президента, трудно сказать, какое будущее у отношений РФ с западными странами

ТАСС, 10 мая. Страны Запада сделали "много всего плохого" в отношении РФ, обманывали Москву и тем самым вынудили начать специальную военную операцию (СВО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), опубликованном в среду.

По его словам, трудно сказать, какое будущее у отношений РФ с западными странами. "Сейчас события развиваются настолько быстро, что мы все ограничены в своих возможностях делать прогнозы, будь то сфера экономики или сфера политики", - отметил представитель Кремля.

"Страны Запада действительно сделали очень много всего плохого и очень много ошибок и вынудили тем самым Россию пойти на специальную военную операцию. Ведь это страны Запада обманули нас после развала Советского Союза, страны Запада устроили расширение НАТО. Это не просто расширение НАТО, это расширение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что страны Запада "стали говорить, нет, никто ничего не обещал Горбачеву, когда разваливался Советский Союз, и даже если что-то обещал, все равно ничего не подписали, поэтому мы имеем право действовать, как хотим".

"Страны Запада фактически каждый раз пытались оказывать давление на Россию, исключая, де-факто, возможности равноправного сотрудничества. Им интересно только сотрудничество, где они сверху, а мы снизу", - заключил пресс-секретарь российского лидера. 

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