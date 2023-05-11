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Время электроники

ИИ ускорил процесс научных открытий, проводя до 10 тысяч экспериментов в день

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: techcult.ru

Ученые из Мичиганского университета выявили, что новая система искусственного интеллекта (ИИ) позволяет роботам проводить до 10 тысяч автономных научных экспериментов в день.

Эта технология позволила существенно ускорить процесс открытий в сферах от медицины до сельского хозяйства. Результаты исследования описаны в журнале Nature Microbiology.

Платформа под названием BacterAI помогает специалистам проводить множество испытаний в день, на которые в случае традиционного метода работы затрачивалось бы гораздо больше времени. В качестве примера авторы рассказали об эксперименте, где система отображала метаболизм двух микробов, связанных со здоровьем полости рта, — без какой-либо исходной информации. Команде необходимо было выявить, какие аминокислоты нужны «полезным» микробам во рту человека для их интенсивного роста.

Чтобы найти правильную формулу для каждого вида, BacterAI тестировала сотни комбинаций аминокислот в день, становясь внимательнее и меняя комбинации каждое утро на основе результатов предыдущего дня. В течение девяти дней система выдавала точные прогнозы в 90 процентах случаев. Выяснить необходимые питательные вещества для всех заданных видов бактерий ИИ смог, проведя менее 4000 экспериментов.

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