Кулеба заявил, что в случае неудачи контрнаступления Киев попытается организовать еще одно

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, какие результаты принесут действия ВСУ

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не знает, какие результаты принесет контрнаступление - если оно окажется неудачным, то Киев попытается организовать еще одно. С соответствующим заявлением он выступил в интервью газете Bild, которое опубликовано в среду.

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится", - сказал Кулеба. По его словам, если оно окажется неудачным, "то значит, надо готовиться к следующему контрнаступлению".

Глава украинского МИД в очередной раз потребовал от Берлина увеличения военной помощи. "Чтобы победить в войне, нужно оружие, оружие и еще раз оружие. У Германии его достаточно, от Германии зависит многое, - добавил он. - Также не стоит недооценивать силу дипломатии ФРГ".

Тема возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные сроки его начала. Военные эксперты отмечают, что украинские войска уже начинают "прощупывать" оборону российских сил на различных направлениях. Власти Украины связывают с успешностью готовящегося контрнаступления дальнейшие поставки вооружения от западных союзников. При этом в Киеве признают, что ожидания Запада в отношении возможных успехов ВСУ могут быть завышены. Как сказал газете The Washington Post министр обороны страны Алексей Резников, это может привести к разочарованию. По данным газеты, в Киеве пытаются убедить Запад снизить ожидания, поскольку не уверены, что смогут переломить ход конфликта.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.