Войти
Lenta.ru

В Европе испытали новую систему ПВО MAADS

43
0
0
Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польских зенитных комплексов Narew и Pilica+, октябрь 2022 года
Серийная самоходная пусковая установка iLauncher зенитных управляемых ракет MBDA CAMM на шасси польского военного автомобиля Jelcz P882.57 (8x8) в исполнении для польских зенитных комплексов Narew и Pilica+, октябрь 2022 года.
Источник изображения: zbiam.pl

Европейская компания MBDA провела успешные испытательные стрельбы системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения Medium Advanced Air Defence System (MAADS) с ракетой CAMM-ER. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе испытаний впервые протестировали модуль центра обнаружения BMC4I Sirius с усовершенствованным программным обеспечением, куда интегрировали ракету CAMM-ER. Для проверки возможностей системы использовали беспилотную мишень, которая имитировала атаку самолета противника. Испытание подтвердило характеристики ракеты и системы.

Отмечается, что новая система ПВО средней дальности заменит комплекс SPADA в итальянских Военно-воздушных силах. В состав MAADS входит центр обнаружения с системой боевого управления BMC4i, радар Leonardo Kronos Land и пусковая установка с ракетами CAMM-ER.

Зенитная ракета Common Anti-Air Modular Missile Extended Range (CAMM-ER) отличается от базовой версии CAMM новым двигателем, который увеличивает дальность поражения до 45 километров.

В марте 2022 года издание Defence24 писало, что основным средством противовоздушной обороны польских фрегатов, которые создают в рамках программы Miecznik, станут ракеты CAMM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
12.12.2019
Группа MBDA провела испытательные пуски ЗУР увеличенной дальности CAMM-ER
29.11.2016
Великобритания приобретет американские ударные дроны Reaper за $1 млрд
20.01.2015
Великобритания закупает ЗРК FLAADS
19.01.2015
Великобританию заподозрили в усилении ПВО Фолклендов из-за Аргентины
03.02.2014
Некоторые предположения о новой англо-французской ПКР
10.08.2009
MBDA представила прототип нового ЗРК ближнего действия для замены Rapier
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.05 00:46
  • 49138
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:40
  • 4
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны
  • 10.05 04:45
  • 10
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 09.05 19:43
  • 69
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 09.05 14:02
  • 5
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 09.05 11:46
  • 9
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 09.05 11:34
  • 2
Запад рассчитывал ослабить Россию, но получил совсем не то, что хотел
  • 09.05 10:27
  • 2
Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
  • 08.05 22:21
  • 2
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие